Njemačke firme se povlače sa platforme X

Sve više njemačkih firmi ograničava svoje aktivnosti na društvenoj mreži X (bivši Twitter) američkog tehnološkog milijardera Ilon Mask (Elona Muska).

To je rezultat reprezentativnog istraživanja koje je proveo Bitkom (udruženje koje okuplja njemačke IT-firme) među 602 tvrtke s najmanje 20 zaposlenika.

Prema tom istraživanju, 58 posto firmi koje koriste X objavljuje manje ili uopšte više ne objavljuje na platformi. Samo 32 posto ih objavljuje kao i prije, dok je tri posto povećalo svoju aktivnost ili je počelo koristiti X tek nakon Muskovog preuzimanja. Četiri posto ih uopšte ne objavljuje nikakav sadržaj.

Reducirane aktivnosti

Sveukupno, 27 posto anketiranih firmi trenutno koristi X – što je pad u odnosu na 32 posto u listopadu 2023. U to vrijeme, 43 posto firmi je već izjavilo da su reducirali ili prekinuli svoje aktivnosti na platformi.

Prema Bitkomu, ključni razlog povlačenja je rastući skepticizam prema Ilonu Masku. Gotovo dvije trećine (63 posto) ispitanika smatra ga opasnim, 74 posto protivi se ideji da osobe s takvim utjecajem na društvenim mrežama obnašaju (i) političke dužnosti. Dvije trećine (66 posto) generalno odbacuje scenarij u kojem aktivni rukovoditelji velikih tvrtki obnašaju i političke dužnosti.

Također je došlo do značajnog pada po pitanju aktiviranja plaćenih oglasa na Maskovoj platformi i 51 posto anketiranih njemačkih firmi ulaže manje ili uopće ne ulaže u oglašavanje na X-u. U 2023. godini taj je udio iznosio 26 posto. Trenutno ih samo sedam posto postavlja oglase u istom obujmu kao prije Maskovog preuzimanja, dok se 37 posto potpuno suzdržava od oglašavanja na njegovoj mreži.

- Mnoge se tvrtke distanciraju kada netko kombinira ogromnu ekonomsku, političku i medijsku moć - kaže izvršni direktor Bitkoma Bernard Rohleder(Bernhard Rohleder).

Strožija kontrola

Unatoč kritikama, većina tvrtki ipak ne planira potpuno povlačenje s platforme. Samo 11 posto poduzeća sa službenim X-nalogom namjerava izbrisati svoj profil ove ili sljedeće godine. Dodatnih četiri posto razmatra „gašenje" profila, ali bez konkretnog vremenskog okvira, 43 posto razmatra ovaj korak, ali ga trenutno aktivno ne planira ili ne provodi i 39 posto firmi želi nastaviti i ubuduće „njegovati" svoj profil na X-u istom obliku kao u do sada.

Sveukupno, 85 posto svih firmi- uključujući i one koje nisu prisutne na X-u - zahtijeva strožiju kontrolu nad X-om. 80 posto ih kaže da platforma ubrzava stvaranje jaza unutar društva. Samo 21 posto ih smatra da Ilon Mask uz pomoć X-a jača slobodu izražavanja.