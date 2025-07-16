Predstavnici poslovne zajednice traže fiskalne reforme u najavljenim rokovima

Predstavnici Udruženja poslodavaca u FBiH, Američke trgovačke komore u BiH, Vijeća stranih investitora, Vanjskotrgovinske komore BiH, Predstavništva njemačke privrede u BiH i Privredne/Gospodarske komore FBiH održali su jučer sastanak s ciljem zajedničkog djelovanja u pravcu daljeg unapređenja poslovnog ambijenta u Federaciji BiH, kroz provođenje najavljenih fiskalnih reformi.

Predstavnici poslovne zajednice uputili su dopis Vladi FBiH te izrazili podršku smanjenju stope doprinosa na teret poslodavaca za 5,5 posto, koje je stupilo na snagu 1. jula 2025. godine, kao važnom iskoraku ka rasterećenju privrede, jačanju konkurentnosti domaćih kompanija i obrta, te stvaranju uslova za povećanje neto primanja radnika. Istaknuto je da ovaj korak predstavlja pozitivan signal za domaće i strane investitore, ali da će stvarni efekti biti postignuti tek nakon realizacije kompletne, dvostepene reforme fiskalnog sistema.

Usvajanje Zakona

S tim u vezi, predstavnici poslovne zajednice zahtijevaju da se do 31. jula 2025. godine usvoji Zakon o fiskalizaciji transakcija u Federaciji BiH, kao ključna mjera za uvođenje veće transparentnosti i suzbijanje sive ekonomije. Također, insistira se na što skorijem donošenju novog Zakona o doprinosima kojim bi ukupna stopa doprinosa iznosila 28,5 posto, s početkom primjene od 1. januara 2026. godine, u skladu s ranijim inicijativama i stručnim preporukama.

Kako smo već ušli u drugu polovinu poslovne godine, očekuje se da nadležna izvršna i zakonodavna tijela, kao i Ekonomsko-socijalno vijeće, u predviđenim rokovima ispune obaveze i preuzmu konkretne mjere. Udruženja podsjećaju da je upravo najavljena druga faza fiskalne reforme od ključnog značaja za osiguranje stabilnog poslovnog ambijenta, koji bi omogućio lakše poslovanje, nova zapošljavanja i dodatna ulaganja.

Privreda trpi posljedice

U okolnostima u kojima privreda trpi posljedice promjena na europskom i globalnom tržištu, reformski iskoraci domaćih vlasti jedini su instrument koji može efikasno doprinijeti očuvanju i razvoju ekonomije Federacije BiH. Zbog toga je hitno provođenje fiskalne reforme uslov za poboljšanje konkurentnosti, stabilnosti i održivosti poslovanja u FBiH.

Predstavnici poslovne zajednice potpisnici ovog saopćenja još jednom naglašavaju važnost i hitnost provođenja ključnih zakonskih rješenja, pozivaju na njihovo usvajanje u najavljenim rokovima, te izražavaju spremnost da Vladi FBiH i drugim nadležnim institucijama pruže stručnu podršku i savjetodavne kapacitete u realizaciji dugoočekivanih reformi.