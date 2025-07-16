Ryanair oborio rekorde u Sarajevu: 300.000 putnika u godini dana, novi letovi i karte od 21,99 eura

Niskotarifni aviogigant Ryanair objavio je impresivne brojke sa sarajevskog tržišta - u proteklih godinu dana prevezeno je čak 300.000 putnika, što potvrđuje nagli rast interesa za Sarajevo kao avio-destinaciju i značajan doprinos lokalnoj ekonomiji.

- Kao vodeća evropska aviokompanija, Ryanair sa zadovoljstvom slavi prekretnicu od 300.000 putnika prevezenih u/iz Sarajeva, uz naš rekordni ljetni raspored koji nudi preko 55 sedmičnih letova na 11 ruta, uključujući 5 novih ruta za Baden, Barcelonu i Đironu( Gironu), Dizeldorf i Vize (Dusseldorf i Weeze) , Štokholm (Stockholm) i Arlandu i Pariz i Bove (Beauvais). Kako bismo omogućili našim putnicima i posjetiocima Sarajeva i Sarajeva da rezervišu svoj ljetni odmor po najnižim cijenama, pokrećemo rasprodaju karata s cijenama dostupnim već od 21,99 eura, koje se moraju rezervisati do 18. jula - poručila je Dirdri Meklin (Deirdre Macklin), direktorica marketinga i međunarodnih komunikacija aviokompanije.

Iz Ryanaira ističu da kontinuirano proširuje mrežu destinacija i povećava učestalost letova, uz cilj da ponudi povoljne, direktne opcije putovanja za bh. putnike.

Ovi podaci dodatno potvrđuju trend rasta avio‑turizma i značaj niskotarifnih kompanija za regionalno povezivanje.