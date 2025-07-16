Visoko specijalizirane usluge osiguranja kompanije GrECO za klijente Sparkasse grupe u BiH

GrECo Bosna i Hercegovina i Sparkasse grupa ozvaničili su partnerstvo kroz koje kompanije, klijenti Sparkasse banke i Sparkasse Leasinga, dobijaju pristup specijalizovanim uslugama savjetovanja i posredovanja u osiguranju kompanije GrECo, jednog od vodećih evropskih eksperata za upravljanje korporativnim rizicima. Riječ je o rješenjima osiguranja zasnovanim na digitalnim alatima i ESG principima, s fokusom na potrebe velikih sistema i kompleksnih poslovnih modela.
Kombinacijom međunarodne brokerske ekspertize kompanije GrECo i snažne tržišne pozicije Sparkasse grupe kao jednog od najrespektabilnijih bankarskih brendova u BiH, kompanijama se omogućava novi, efikasniji i visoko specijalizirani pristup uslugama osiguranja.
Ove usluge obuhvataju: analizu rizika, savjetovanje o vrstama osiguranja, uporednu analizu tržišnih ponuda i izradu optimalnih rješenja – sve u skladu s poslovnim ciljevima i održivim razvojem. Pružaju se kroz postojeće odnose i kanale Sparkasse grupe, bez dodatnih administrativnih koraka za klijente.
„Partnerstvo GrECo-a BiH i Sparkasse grupe omogućava jedinstvenu kombinaciju međunarodne ekspertize i domaće prisutnosti. Kroz ovu saradnju želimo klijentima u BiH omogućiti ono što je standard na razvijenim tržištima. Naš cilj nije da uvozimo rješenja, već da ih lokalizujemo na način koji ima smisla za poslovno okruženje u našoj zemlji. Na ovaj način, otvaramo pristup upravo tim vrijednostima – bez gubitka fleksibilnosti i kontinuiteta odnosa”, izjavio je Faris Fazlibegović, direktor GrECo BiH.
Digitalna transformacija upravljanja rizicima i osiguranjem
Usluge posredovanja u osiguranju su posebno usmjerene na velike kompanije s višeslojnom organizacijom i razvijenim potrebama zaštite poslovanja. Korištenjem digitalnih alata GrECo-a omogućava se efikasnije odlučivanje, professionalizes procesa osiguranja i veća kontrola nad troškovima. Na taj način, upravljanje rizicima postaje sastavni dio strateškog planiranja, a osiguranje funkcionalni alat za stabilnost i dalji rast.
Cjelovit model podrške poslovanju Sparkasse klijentima - spoj finansijskih i osiguravajućih rješenja
"Sparkasse grupa je prepoznala potrebu svojih klijenata, posebno velikih sistema, za sofisticiranim osiguravajućim rješenjima koja prate njihove specifične poslovne izazove, razvojne planove i strategije. Kroz saradnju s GrECo-om, našim klijentima ćemo omogućiti pristup upravo takvim rješenjima, i to integrisano u postojeće odnose sa bankom i leasingom. I sa ovim partnerstvom Sparkasse grupa u BiH nastavlja realizirati svoj strateški cilj - da kroz inovativne, cjelovite uslužne koncepte pruža najbolju moguću podršku razvoju realnog sektora", navodi se iz Sparkasse Bank BiH.
Ovo strateško partnerstvo dva renomirana brenda donosi konkretnu dodatnu vrijednost klijentima kroz spoj bankarskih i osiguravajućih usluga. Istovremeno doprinosi razvoju tržišta osiguranja i unapređenju sistema upravljanja poslovnim rizicima u BiH.