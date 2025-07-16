Visoko specijalizirane usluge osiguranja kompanije GrECO za klijente Sparkasse grupe u BiH

GrECo Bosna i Hercegovina i Sparkasse grupa ozvaničili su partnerstvo kroz koje kompanije, klijenti Sparkasse banke i Sparkasse Leasinga, dobijaju pristup specijalizovanim uslugama savjetovanja i posredovanja u osiguranju kompanije GrECo, jednog od vodećih evropskih eksperata za upravljanje korporativnim rizicima. Riječ je o rješenjima osiguranja zasnovanim na digitalnim alatima i ESG principima, s fokusom na potrebe velikih sistema i kompleksnih poslovnih modela.

Kombinacijom međunarodne brokerske ekspertize kompanije GrECo i snažne tržišne pozicije Sparkasse grupe kao jednog od najrespektabilnijih bankarskih brendova u BiH, kompanijama se omogućava novi, efikasniji i visoko specijalizirani pristup uslugama osiguranja.

Ove usluge obuhvataju: analizu rizika, savjetovanje o vrstama osiguranja, uporednu analizu tržišnih ponuda i izradu optimalnih rješenja – sve u skladu s poslovnim ciljevima i održivim razvojem. Pružaju se kroz postojeće odnose i kanale Sparkasse grupe, bez dodatnih administrativnih koraka za klijente.