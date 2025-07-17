Senat odobrio Trampove rezove: Milijarde manje za inostranu pomoć i javne medije

Američki Senat je potvrdio prijedlog predsjednika Donalda Trampa (Trumpa) kojim se ukida devet milijardi dolara već odobrenih sredstava — najvećim dijelom namijenjenih inostranoj pomoći i javnom medijskom servisu.

Kako prenosi Reuters, prijedlog je usvojen s 51 glasom “za” i 48 “protiv”, čime je Tramp dobio ključnu pobjedu u Kongresu, a budžetski rezovi postali realnost nakon višemjesečne borbe između demokrata i republikanaca

Šta znači ovaj rez?

Prema analizi Wall Street Journala, plan uključuje osam milijardi dolara smanjenja za američke programe pomoći van SAD-a – uključujući zdravstvenu, humanitarnu i sigurnosnu podršku za zemlje pogođene ratovima i katastrofama. Više od 1,1 milijarde dolara oduzeta je Korporaciji za javno emitovanje te Nacionalnom javnom radiju (Corporation for Public Broadcasting Service i National Public Radio PBS, NPR), čime se efektivno gasi podrška javnim servisima za naredne dvije godine

AP News navodi da je odluka izazvala oštru polarizaciju, republikanci tvrde da se time štedi novac poreskih obveznika i skraćuje utjecaj pristranih medija, dok demokrate upozoravaju na štetu po globalni imidž SAD-a i dostupnost informacija u ruralnim sredinama

Prema pisanju The Guardiana, “najveći gubitnici” su zemlje u razvoju, javne zdravstvene inicijative i borba protiv pandemija u Africi i Aziji. Također, napominju da je ovo prvi put od 1999. da je Kongres usvojio zakon o ukidanju već odobrenih sredstava

Fiskalna strategija

Ova mjera dio je Trampove šire kampanje “America First”, kojom je već blokirano 425 milijardi dolara još od juna, prema navodima demokrata. On i njegovi saveznici tvrde da javno emitiranje više nije prioritetno, a strana pomoć treba biti strogo usmjerena ili potpuno eliminisana.

Trampov plan, iako pravno prihvaćen, politički ostaje duboko podijeljen. Dok Bijela kuća i republikanska većina slave “pobjedu fiskalne discipline”, protivnici upozoravaju da su ovi rezovi simbol povlačenja SAD-a sa svjetske scene — i tiho urušavanje unutrašnje informacione infrastrukture kroz udar na javne medije.