Lidlovo ulaganje u BiH dostiglo pola milijarde maraka

Njemačka kompanija Lidl dosad je investirala oko pola milijarde konvertibilnih maraka u razvoj i izgradnju svoje maloprodajne mreže u Bosni i Hercegovini.

Ta sredstva je, u protekle četiri i po godine, uložila Lidlova matična Schwarz grupacija. Ulaganje obuhvata, između ostalog, izgradnju logističkog centra u Lepenici kod Sarajeva, kao i gradnju Lidl prodavnica širom zemlje.

Ova investicija potvrđuje posvećenost njemačke kompanije tržištu BiH, a dodatna ulaganja najavljena su i u narednom periodu.

Samo prošle godine investirano je oko 205 miliona KM, što predstavlja rekord. Tokom ove godine, do sada je uloženo skoro 80 miliona maraka, prenosi BiznisInfo.ba.

Kako je ranije najavljeno, cilj kompanije je da prve prodavnice otvori krajem naredne godine.