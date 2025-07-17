NJEMAČKA KOMPANIJA

Lidlovo ulaganje u BiH dostiglo pola milijarde maraka

Ulaganje obuhvata, između ostalog, izgradnju logističkog centra u Lepenici kod Sarajeva, kao i gradnju Lidl prodavnica širom zemlje

M. Až.

17.7.2025

Njemačka kompanija Lidl dosad je investirala oko pola milijarde konvertibilnih maraka u razvoj i izgradnju svoje maloprodajne mreže u Bosni i Hercegovini.

Ta sredstva je, u protekle četiri i po godine, uložila Lidlova matična Schwarz grupacija. Ulaganje obuhvata, između ostalog, izgradnju logističkog centra u Lepenici kod Sarajeva, kao i gradnju Lidl prodavnica širom zemlje.

Ova investicija potvrđuje posvećenost njemačke kompanije tržištu BiH, a dodatna ulaganja najavljena su i u narednom periodu.

Samo prošle godine investirano je oko 205 miliona KM, što predstavlja rekord. Tokom ove godine, do sada je uloženo skoro 80 miliona maraka, prenosi BiznisInfo.ba.

Kako je ranije najavljeno, cilj kompanije je da prve prodavnice otvori krajem naredne godine.

Pregled uplata kapitala Lidl BiH. Bizinisinfo.ba

Njemački trgovački lanac već je završio izgradnju više objekata, uključujući dva u Sarajevu, te po jedan u Mostaru, Gračanici i Bijeljini, dok je još veći broj prodavnica trenutno u izgradnji.

Lidl također gradi prodajne objekte u Istočnom Sarajevu, Livnu, Banjaluci, Bihaću, Gradišci i Modriči, a kupio je zemljište i u Zvorniku, Zenici, Trebinju i drugim gradovima. U narednoj fazi planirana je gradnja novih objekata u Laktašima, Prnjavoru, Doboju, Živinicama i još nekoliko lokacija.

Prema najavama, Lidl planira istovremeno otvoriti deset do 15 prodavnica u najvećim gradovima, nakon čega će nastaviti širenje maloprodajne mreže. Ukupno bi trebalo biti otvoreno najmanje 30 objekata širom Bosne i Hercegovine.

