Hrvatska pokrenula aktivnosti za završetak povezivanja Dubrovnika autocestom koja će se spajati s BiH

Javno preduzeće Hrvatske autoceste (HAC) objavilo je tendere za izbor izvođača radova na dvije poddionice buduće autoceste između Rudina i Osojnika, čime su započete aktivnosti koje bi trebale dovesti do završetka autoceste prema Dubrovniku i njenog povezivanja s Bosnom i Hercegovinom.

Za poddionicu Rudine – Slano stiglo je sedam ponuda, a najnižu cijenu ponudila je indijska kompanija Afcons Infrastructure Limited – 240,6 miliona eura. Istu kompaniju predvodi i najpovoljnija ponuda za dionicu Slano – PUO Mravinjac, u iznosu od 214,5 miliona eura.

Ukupna dužina dionice između Rudina i Osojnika iznosi 28 kilometara, od čega je 19 kilometara planirano kroz tunele i preko vijadukata, zbog čega je riječ o izuzetno zahtjevnom terenu. Cjelokupni pravac je podijeljen na tri dijela: Rudine – Slano (9 km), Slano – PUO Mravinjac (11,5 km) i PUO Mravinjac – Osojnik (7,5 km), pri čemu je Osojnik tačka gdje će se autocesta spojiti s Bosnom i Hercegovinom.

Nakon objave tendera slijedi procjena ponuda i odabir ekonomski najpovoljnije. Izgradnja će započeti po završetku procjene, zaključenju ugovora, izdavanju građevinskih dozvola i rješavanju imovinsko-pravnih pitanja, piše Index.hr.