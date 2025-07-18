Tramp otvara penziono tržište kriptovalutama, zlatu i privatnom kapitalu

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) priprema izvršnu uredbu kojom bi penziono tržište SAD vrijedno 9 biliona dolara otvorio za ulaganja u kriptovalute, zlato i privatni kapital – potez koji bi radikalno promijenio način na koji Amerikanci štede za penziju.

Očekuje se da će Tramp već ove sedmice potpisati izvršnu uredbu kojom bi se 401k penzionim planovima omogućilo ulaganje u alternativne investicije koje nadilaze tradicionalne dionice i obveznice, tvrde tri osobe upoznate s predsjednikovim planovima.

Širok spektar klasa imovine

Te bi investicije obuhvaćale širok spektar klasa imovine – od digitalnih valuta i plemenitih metala do fondova usmjerenih na korporativna preuzimanja, privatne zajmove i infrastrukturne projekte.

Uredba bi naložila američkim regulatornim agencijama da istraže koje još prepreke treba ukloniti kako bi se takva alternativna ulaganja mogla uključiti u profesionalno upravljane fondove namijenjene štedišama u 401k planovima, rekle su osobe upoznate s nacrtom.

- Predsjednik Tramp predan je obnovi prosperiteta običnih Amerikanaca i zaštiti njihove ekonomske budućnosti. Ali nijedna odluka ne treba se smatrati službenom osim ako ne dolazi direktno od predsjednika Trampa - poručili su iz Bijele kuće u izjavi za Financial Times.

U SAD-u su 401k planovi jedan od najčešćih načina na koji zaposleni građani štede za penziju, omogućujući im da dio plaće ulažu u javno dostupne vrijednosne papire bez oporezivanja. Ali gotovo sva ta ulaganja trenutno su ograničena na dioničke i obvezničke fondove.

Trampova uredba ubrzat će njegovu inicijativu za integraciju kriptoinvesticija u glavni tok tržišta, nakon što je njegova administracija povukla istaknute tužbe protiv velikih platformi za trgovanje digitalnim imovinama.

Izglasana tri zakona

Zastupnički dom američkog Kongresa prošlog je četvrtka izglasao tri zakona vezana uz kriptovalute koje je Tramp snažno podržao, naglašavajući koliko se predsjednik trudi ojačati ovu industriju.

Tramp je tokom kampanje obećao deregulaciju kriptotržišta, za koje je tvrdio da je ključno pridonijelo njegovoj pobjedi na predsjedničkim izborima 2024. godine.

Trampova porodica također je postala veliki ulagač u kriptovalute – sklopili su dogovor o kupnji više od 2 milijarde eura vrijednih digitalnih valuta poput bitcoina putem svoje kompanije Trump Media & Technology Group, te su lansirali takozvani stablecoin i druge vrijedne digitalne tokene.

Administracija je već počela ublažavati pravila o korištenju kriptovaluta za mirovinske račune. Ministarstvo rada je u maju ukinulo mjeru iz Bajdenovog (Bidenovog) mandata kojom se odvraćalo upravitelje 401k planova od uvrštavanja kriptoinvesticija kao opcije za štediše.

Osim kriptovaluta, Trampova direktna uredba ide u korist najvećim svjetskim fondovima privatnog kapitala poput Blackstonea, Apolla i BlackRocka, koji sve više računaju na štednju građana kao ključni izvor rasta.

Uredba bi zatražila od Ministarstva rada da razmotri uvođenje "sigurne luke" za upravitelje penzionih planova – mehanizma koji bi smanjio njihov pravni rizik prilikom uvođenja privatnih investicija koje donose veće naknade i nisu lako utržive ili vrednovane kao dionice na burzi.

Određeni rizici

Grupe poput Blackstonea i Apolla procjenjuju da bi im otvaranje 401k tržišta moglo donijeti stotine milijardi eura nove imovine, zbog čega su već počeli sklapati partnerstva s velikim upraviteljima imovine.

Blackstone je sklopio partnerstvo s Vanguardom, dok će Apollo i Partners Group nuditi ulaganja klijentima firme Empower, velikog sponzora 401k planova. BlackRock je već počeo sarađivati s Great Gray Trustom, nezavisnim upraviteljem penzionih fondova.

Otvaranje 401k tržišta za privatni kapital dolazi u trenutku kad ta industrija bilježi pad ulaganja od institucionalnih ulagača poput penzionih fondova i sveučilišnih fondacija. Ali preusmjeravanje štednje u nelikvidne privatne fondove nosi rizike – više naknade, veća zaduženost i manju transparentnost oko vrednovanja imovine.