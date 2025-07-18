Radončić u naletu: "Avaz" gradi luksuzno naselje Horizont Residences

Kompanija Avaz Estate d.o.o. Sarajevo otvorila je javni poziv za dostavljanje ponuda za izvođenje armirano-betonskih radova u okviru prve faze izgradnje modernog stambeno-poslovnog kompleksa Horizont Residences – naselja koje će u narednim godinama, kako navode iz kompanije, postati sinonim za savremeni život u glavnom gradu BiH.

Smješten u ulici Džemala Bijedića, tik uz hotel Radon Plaza, Horizont Residences donosi potpuno novu filozofiju stanovanja, gdje su udobnost, sigurnost i prirodno okruženje stavljeni u prvi plan, stoji u pozivu.

Horizont Residences prostire se na ukupnoj površini od 42.000 m²,. a čini ga sedam moderno dizajniranih zgrada koje će sadržavati ukupno 401 stambenu jedinicu, poslovne prostore te 998 podzemnih garažnih mjesta. Vrlo je zanimljivo da će se zgrade zvati po najpoznatijim bosanskohercegovačkim rijekama.