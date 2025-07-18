Radončić u naletu: "Avaz" gradi luksuzno naselje Horizont Residences

Vrlo je zanimljivo da će se zgrade zvati po najpoznatijim bosanskohercegovačkim rijekama

Radončić: Novi stambeni kompleks.

S. S.

18.7.2025

Kompanija Avaz Estate d.o.o. Sarajevo otvorila je javni poziv za dostavljanje ponuda za izvođenje armirano-betonskih radova u okviru prve faze izgradnje modernog stambeno-poslovnog kompleksa Horizont Residences – naselja koje će u narednim godinama, kako navode iz kompanije, postati sinonim za savremeni život u glavnom gradu BiH.

Smješten u ulici Džemala Bijedića, tik uz hotel Radon Plaza, Horizont Residences donosi potpuno novu filozofiju stanovanja, gdje su udobnost, sigurnost i prirodno okruženje stavljeni u prvi plan, stoji u pozivu.

Horizont Residences prostire se na ukupnoj površini od 42.000 m²,. a čini ga sedam moderno dizajniranih zgrada koje će sadržavati ukupno 401 stambenu jedinicu, poslovne prostore te 998 podzemnih garažnih mjesta. Vrlo je zanimljivo da će se zgrade zvati po najpoznatijim bosanskohercegovačkim rijekama.

Priprema se teren - Avaz
Jedna od ključnih karakteristika naselja je potpuno podzemni saobraćaj, čime se osigurava maksimalna sigurnost i mir za sve stanare, dok je prostor između zgrada namijenjen zelenim površinama, šetnicama, parkovima i malim trgovima koji podstiču zajedništvo i boravak na otvorenom.

Ovo nije samo stambeni projekt – Horizont Residences je promišljena zajednica, dizajnirana da odgovori na potrebe savremenog života, uz visok nivo kvalitete i ekološke svijesti, poručuju iz kompanije, navode iz kompanije.

Poziv se odnosi na izvođenje kompletnih armirano-betonskih radova u sklopu prve faze izgradnje naselja.

# SARAJEVO
# FAHRUDIN RADONČIĆ
# AVAZ ESTATE
