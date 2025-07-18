ZNAČAJNO PRIZNANJE

Aerodrom Tuzla dobio EASA certifikat na neograničeno vrijeme

Potvrđeno je da sve operacije na aerodromu u potpunosti odgovaraju evropskim zakonima i međunarodnim standardima

Međunarodni aerodrom Tuzla.

M. Až.

18.7.2025

Međunarodni aerodrom u Tuzli dobio je certifikat Evropske agencije za sigurnost zračnog saobraćaja (EASA) na neograničeno vrijeme, što predstavlja jedno od najvažnijih priznanja u oblasti civilnog zrakoplovstva u Evropi.

Iz Aerodroma Tuzla saopćili su da je dobijanje ovog certifikata rezultat predanog i višemjesečnog rada menadžmenta i stručnih službi, u saradnji s nadležnim institucijama i regulatornim tijelima.

Potvrđeno je da sve operacije na aerodromu u potpunosti odgovaraju evropskim zakonima i međunarodnim standardima.

- Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine (BHDCA) izdavanjem EASA certifikata potvrđuje da Međunarodni aerodrom Tuzla ispunjava najviše evropske standarde sigurnosti, infrastrukture i operativnih procedura, čime se aerodrom Tuzla pozicionira kao pouzdana i sigurna zračna luka u regionu - saopćeno je.

Dodaje se da "Međunarodni aerodrom Tuzla kroz ovu certifikaciju nastavlja kontinuirano i odgovorno graditi svoj put razvoja i modernizacije, čime se otvaraju dodatne mogućnosti za saradnju s novim avio-kompanijama i širenje destinacija, budući da je EASA potvrda pouzdanosti i usklađenosti s najstrožim pravilima civilnog zrakoplovstva u Evropskoj uniji".

# MEĐUNARODNI AERODROM TUZLA
# TUZLA
# EASA
