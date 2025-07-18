"GENIUS ACT"

Tramp potpisao Zakon o kriptovalutama: Novi okvir za digitalnu imovinu u SAD

Zakonom se uvodi regulatorni okvir za tokene kriptovaluta poznate kao stablecoini

Donald Tramp. AP

M. Až.

18.7.2025

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) potpisao je u Bijeloj kući Zakon o kriptovalutama, poznat i pod nazivom "Genius Act".

Tramp se zahvalio svima koji su učestvovali u donošenju ovog zakona, koji je prethodno usvojio Predstavnički dom SAD-a i koji predstavlja važan korak za sektor digitalne imovine.

Zakonom se uvodi regulatorni okvir za tokene kriptovaluta poznate kao stablecoini – digitalne valute koje su vezane za tradicionalne valute poput dolara ili eura, što ih čini znatno manje volatilnim od drugih kriptovaluta.

Stablecoini su osmišljeni da zadrže stabilnu vrijednost, pa korisnici mogu biti sigurniji da njihova digitalna sredstva neće značajno gubiti na vrijednosti.

Mogu se koristiti za različite svrhe – od svakodnevnih plaćanja i međunarodnih transfera do trgovanja finansijskim derivatima poput fjučersa.

- Zakon bi mogao učiniti stablecoine rasprostranjenijim načinom podsticanjem veće konkurencije na tržištu i jačanjem tržišne ekonomije - rekao je kriptoanalitičar Nik Pakrin (Nic Puckrin) za NBC.

# KRIPTOVALUTE
# SAD
# DONALD TRUMP
Popularno
