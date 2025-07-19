Zakerberg postigao nagodbu sa akcionarima Mete: Okončan slučaj vrijedan osam milijardi dolara

Izvršni direktor kompanije Meta, Mark Zakerberg, zajedno s drugim rukovodiocima kompanije, postigao je nagodbu sa grupom akcionara, čime je okončano dugotrajno suđenje vrijedno 8 milijardi dolara. Ovo suđenje prijetilo je da postane jedan od najvećih pravnih obračuna u vezi s optužbama da je Fejsbuk svjesno prikupljao podatke korisnika bez njihove saglasnosti.

Advokat akcionara obavijestio je sutkinju Katalin MekKormik iz Suda za privredu savezne države Delaver da je postignut dogovor sa Zakerbergom i drugim članovima uprave. Ipak, detalji nagodbe za sada nisu objavljeni. Prema riječima advokata Sema Klosika, sporazum je postignut relativno brzo.

Akcionari su tužbu podnijeli još 2018. godine protiv Zakerberga, bivše izvršne direktorke Šeril Sendberg i drugih, tvrdeći da su prekršili sporazum sa američkom Federalnom trgovinskom komisijom (FTC). Konkretno, optuženi su da su dijelili podatke korisnika sa trećim stranama, putem raznih aplikacija, bez njihovog odobrenja.

Tokom procesa, očekivalo se svjedočenje više istaknutih ličnosti, uključujući Zakerberga, Sendberg, milijardera Pitera Tila, investitora Marka Andrisena i izvršnog direktora Netfliksa Rida Hejstingsa – svi oni su tada bili članovi upravnog odbora Fejsbuka.

Ni Meta ni advokati kompanije nisu odmah komentarisali dogovor. Pored Zakerberga i Sendberg, među optuženima su bili i Konstantinos Papamiltiadis, bivši potpredsjednik za partnerstva, kao i članovi upravnog odbora: Andrejsen, Til, Hejstings, bivša direktorica Fondacije Bil i Melinda Gejts – Suzan Desmond-Helmen, finansijska direktorica eBaya – Pegi Alford, bivši direktor American Expressa – Kenet Šenolt, Džef Zajents – bivši šef kabineta predsjednika Džoa Bajdena, koji je svjedočio tokom suđenja, te Erskin Bouls, bivši šef kabineta Bila Klintona.

Tužba se zasnivala na navodima da je Fejsbuk prekršio sporazum sa FTC-om koji je zahtijevao da kompanija implementira opsežan program zaštite privatnosti korisnika. Ove optužbe dodatno su ojačane nakon skandala s Kembridž Analitikom, kada su korisnički podaci korišćeni za političke svrhe, uključujući Bregzit i američke predsjedničke izbore 2016. godine.

Zakerberg i drugi optuženi negirali su krivicu, tvrdeći da akcionari nisu pružili dovoljno dokaza da je rukovodstvo zaista prekršilo zakon. Sendberg je početkom godine sankcionisana zbog navodnog brisanja ličnih mejlova koji su mogli biti važni za suđenje. Ona je tvrdila da rijetko koristi lični mejl, ali da su ti podaci ipak sačuvani jer su druge osobe bile uključene u prepisku.

Mark Zakerberg danas je treća najbogatija osoba na svijetu, s bogatstvom od 241,1 milijardu dolara. Šeril Sendberg ima imovinu procijenjenu na 2,4 milijarde, dok se Andrisenovo bogatstvo procjenjuje na 2 milijarde, Hejstingsovo na 6,8 milijardi, a Tilovo na 23,2 milijarde dolara. Svi se nalaze među najbogatijim ljudima na svijetu.