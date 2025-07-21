DAN NAKON ODLUKE ŠMITA

Uprkos negodovanjima iz RS: Centralna banka BiH prebacila sredstva za isplatu duga "Viaductu"

Centralna banka Bosne i Hercegovine je postupila u skladu s Odlukom Visokog predstavnika od 17. jula 2025. godine

Centralna banka BiH. Fena

Piše: Alen Bajramovic

21.7.2025

Dan nakon odluke visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita (Christian Schmidt), kojom je definiran način isplate duga iz arbitražnog spora “Viaduct protiv BiH”, Centralna banka BiH izvršila je transfer potrebnih sredstava. 

Ova informacija potvrđena je za “Avaz” iz Ureda za komunikacije CBBiH.

- Centralna banka Bosne i Hercegovine je postupila u skladu s Odlukom Visokog predstavnika od 17. jula 2025. godine i na zahtjev Ministarstva finansija i trezora BiH 18. jula 2025. godine izvršila otvaranje računa i prenos sredstava na isti u svrhu realizacije predmetne odluke Visokog predstavnika – navode iz CBBiH na upit “Avaza”.

Podsjetimo, Visoki predstavnik je naložio da 120 miliona KM za potraživanja “Viaducta” bude izdvojeno iz prihoda ostvarenih po osnovu putarina, koji od 2018. godine čekaju dogovor o raspodjeli između entiteta. Taj iznos će biti uskraćen RS koja je odgovorna za nastali dug. Izvršenjem arbitražne odluke i isplatom duga prestat će opasnost po imovinu CBBiH, koja se našla pod prijetnjom pljenidbe, pa će iz dobiti Centralne banke 112,5 miliona KM biti izdvojeno i za troškove nabavke izbornih tehnologija.

- Shodno stavu 3, nakon izvršenja uputa iz stava 7 i stava 8 Odluke Visokog predstavnika, razlozi za obustavu prenosa dobiti više neće postojati, te će se dobit CBBiH odlukom Upravnog vijeća CBBiH raspodijeliti. Time će biti ispunjena obaveza Centralne banke BiH, a daljnje raspolaganje sredstvima i njihova distribucija prema krajnjim korisnicima će biti u nadležnosti Ministarstva finansija i trezora BiH, uz ispunjenje uvjeta propisanih odlukom – kazali su nam u CBBiH.

Uprkos osporavanju njegovog legitimiteta, te izjavama ministra finansija BiH Srđana Amidžića da Šmitova odluka predstavlja “udar na svakog građanina RS”, jer “želi da platama i penzijama naših građana isplati arbitražni spor s Viaductom”, odluka OHR-a odmah je ispoštovana i od strane ovog Ministarstva, koje je od CBBiH tražilo transfer sredstava za izmirenje troškova arbitražnog spora.

