Uprkos negodovanjima iz RS: Centralna banka BiH prebacila sredstva za isplatu duga "Viaductu"

Dan nakon odluke visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita (Christian Schmidt), kojom je definiran način isplate duga iz arbitražnog spora “Viaduct protiv BiH”, Centralna banka BiH izvršila je transfer potrebnih sredstava.

Ova informacija potvrđena je za “Avaz” iz Ureda za komunikacije CBBiH.

- Centralna banka Bosne i Hercegovine je postupila u skladu s Odlukom Visokog predstavnika od 17. jula 2025. godine i na zahtjev Ministarstva finansija i trezora BiH 18. jula 2025. godine izvršila otvaranje računa i prenos sredstava na isti u svrhu realizacije predmetne odluke Visokog predstavnika – navode iz CBBiH na upit “Avaza”.

Podsjetimo, Visoki predstavnik je naložio da 120 miliona KM za potraživanja “Viaducta” bude izdvojeno iz prihoda ostvarenih po osnovu putarina, koji od 2018. godine čekaju dogovor o raspodjeli između entiteta. Taj iznos će biti uskraćen RS koja je odgovorna za nastali dug. Izvršenjem arbitražne odluke i isplatom duga prestat će opasnost po imovinu CBBiH, koja se našla pod prijetnjom pljenidbe, pa će iz dobiti Centralne banke 112,5 miliona KM biti izdvojeno i za troškove nabavke izbornih tehnologija.