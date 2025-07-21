Da li je organska proizvodnja u dovoljnoj mjeri zastupljena na bh. tržištu?

21.7.2025

Peti "Dani organske proizvodnje u RS" okupili su u Piskavici kod Banja Luke nekoliko desetina organskih proizvođača, koji su poručili da nisu dovoljno vidljivi u javnosti niti zastupljeni na domaćem tržištu. 

Cilj u narednom periodu je bolja promocija organskih proizvoda i proboj na tržište cijele Bosne i Hercegovine, ali i regiona, piše BHRT.

Jedan od prvih organskih proizvođača u RS, Biljana Keserović, na svom imanju u Piskavici bavi se organskom proizvodnjom jabuka, krušaka, borovnica, povrća i jagoda. Kaže da nije velika zarada, zbog loše kupovne moći građana. Organski proizvodi su, ističe, neuporedivo zdraviji od komercijalnih.

- Da nam na tržištu bude više proizvoda ne moramo samo gledati kolika je zarada već i da se djeca zdravije hrane. Da ljudi vide da je to moguće, da ne moramo da se trujemo toliko i da prskamo ono što je nepotrebno - kaže Keserović.

Brojni izazovi

U RS nešto više od 100 poljoprivrednika bavi se organskom proizvodnjom hrane. Brojni su izazovi s kojima se suočavaju. Ističu da nisu dovoljno prepoznati kod otkupljivača, a često su na meti kritika i zbog cijena. Kažu da bi kilogram organskih kupina trebao biti veći od 12 maraka.

- Ako uzmemo sav trud u organskoj proizvodnji, koji je mnogo veći, za razliku od konvencionalne proizvodnje, ta cijena bi trebala da bude i veća. Ovo je cijena koja je identična cijeni kupine koja se na tržištu prodaje kao konvencionalna - navodi predsjednik Asocijacije organskih proizvođača RS Milovan Matić.

Veća zarada 

- Organska proizvodnja je izuzetno zahtjevna, ali sa mnogim benefitima i ako istrajete u tome možete da budete skuplji na tržištu i ostvarite veću zaradu nego da se bavite konvencionalnom proizvodnjom - mišljenja je proizvođač organske hrane u Bijeljini Vladimir Milićević.

U resornom Ministarstvu ove godine očekuju još veći interes organskih proizvođača za podsticaje. Šansa je to i za mlade koji žele da ostanu na selu i bave se organskom proizvodnjom.

- Došli smo na nivo da smo lani isplatili 1,6 miliona maraka za organsku proizvodnju i od ove godine smo uveli da svako ko ima registrovan jedan organski proizvod dobije 400 maraka od Ministarstva, a sa dva ili više proizvoda, 1.000 maraka - kaže pomoćnik ministra poljoprivrede RS Goran Bursać.

Okupljeni domaći proizvođači će u narednom periodu biti fokusirani na promociju organskih proizvoda kako bi bili prepoznati ne samo na domaćem, već i na međunarodnom tržištu.

