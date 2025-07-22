Pivić, Mušija i Šatorović o statusu zaposlenih u institucijama

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Nezir Pivić i ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Mirza Mušija tokom sastanka s predsjednikom Saveza samostalnih sindikata BiH Selvedinom Šatorovićem potvrdili su konkretne aktivnosti za poboljšanje statusa zaposlenih čije se plaće isplaćuju iz Budžeta ZDK.

Premijer Pivić je, kako prenosi Fena, istaknuo da je Vlada ZDK u proteklih godinu i po dva puta povećala plaće budžetskih korisnika, što je u pojedinim slučajevima, posebno kada je riječ o obrazovanju, značilo i povećanje ukupnih primanja (uključujući i dodatke na plaću) za više od 50 posto.

- To je konkretan pokazatelj naše opredijeljenosti da ulažemo u znanje, ljude i budućnost. Uz redovna povećanja plata, osigurali smo i isplatu regresa za sve zaposlene, kao i sigurnost radnih mjesta – niko od prosvjetnih radnika s ugovorom na neodređeno neće ostati bez posla. Ostajemo posvećeni unapređenju uslova rada i dostojanstvu prosvjetne profesije – kazao je za „Avaz“ poslije sastanka ministar Mušija.

Šatorović je izrazio zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom s Vladom ZDK, posebno ističući odgovoran pristup i otvorenost za rješavanje pitanja važnih za radnike.

U tom kontekstu, najavljena je i isplata naknade za godišnji odmor - regresa za više od 8.500 zaposlenih u obrazovanju, policiji, javnoj upravi, kao i državnim službenicima i namještenicima u pravosuđu. Isplata regresa planirana je za 6. avgust, a regres će biti isplaćen u iznosu od 50 posto prosječne neto plaće u Federaciji BiH, što prema posljednjem objavljenom podatku iznosi blizu 800 KM.