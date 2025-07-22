Mostar se za izgradnju Kulturno-sportskog centra zadužuje za 12 miliona eura

U Gradskoj vijećnici u Mostaru danas je održana svečanost potpisivanja ugovora o dodjeli kreditnih i bespovratnih sredstava za izgradnju Kulturno-sportskog centra (KSC) u Mostaru.

Ugovor su potpisali viceguverner Razvojne banke Vijeća Europe (CEB), Tomáš Boček i ministar finansija i trezora Bosne i Hercegovine, Srđan Amidžić.

Projekat izgradnje KSC, prvobitno samo sportske dvorane u Mostaru traje 40 godina, a svojevrsni zamah na gradilištu je uslijedio prije četiri godine.

Na to je podsjetio gradonačelnik Mostara, Mario Kordić, rekavši na pres-konferenciji nakon potpisivanja ugovora, da nakon te četiri izazovne godine i silnih problema na koje su nailazili u rješavanju dokumentacije, danas svjedočimo potpisu kreditne linije, odnosno, subsidijarnog kredita s državnom razinom u iznosu od 12 miliona eura.

- Taj kredit je praćen iznosom od milion i po eura grant sredstava od strane Razvojne banke Vijeća Evrope i s te strane sam jako zahvalan. Danas možemo puno tačnije dati projekcije nego što smo to radili u prošlosti, jer, upravo, ovaj kreditni aranžman i sredstva od Vlade FBiH osiguravaju kompletan finansijski okvir za izgradnju KSC Mostar. Ako ne bude nekih nekih građevinskih izazova na samom projektu, očekujemo da će projekt biti završen krajem 2028.godine - rekao je Kordić.

S obzirom na lokaciju na kojoj se nalazi KSC Mostar, na nekadašnjoj liniji razdvajanja, Kordić je naglasio da to danas predstavlja projekat koji, zapravo, spaja.

- To je infrastrukturni projekat koji će ozbiljno doprinijeti kulturnom, sportskom ali i svakom drugom životu u Mostaru - dodao je Kordić.

Značajan korak

Potpisivanje ovog ugovora, naglasio je Boček, predstavlja značajan korak u našoj dosadašnjoj saradnji i zajedničkoj posvećenosti ulaganjima i inkluzivnom razvoju.

- Mostarski Kulturno-sportski centar je bitan i ambiciozan projekat, zamišljen da služi svim građanima i da ojača ulogu Grada Mostara kao centra kulture, obrazovanja i života. CEB s ponosom podržava ovu inicijativu koja je potpuno u skladu s našom misijom i poboljšanja životnih uslova zajednica širom Evrope - kazao je Boček.

Detalje ove kreditne linije iznio je Amidžić, kazavši da je otplatni period 20 godina, apliciran na Federaciju BiH, s tim da je grejs- period u trajanju od pet godina.

- U konačnici Grad Mostar će, s obzirom na to da je investicija u Mostaru servisirati tu obavezu u što ne sumnjam da će biti problem. Uz istrajnosti i poštovanje dogovora u BiH na način kako je BiH i zamišljena uz poštovanje konstitutivnosti naroda u BiH, u ovoj zemlji mogu da se urade veliki projekti. U Mostaru danas svjedočimo jednom takvom projektu i ovo je svjedočanstvo da bi mi sasvim sigurno trebali neke političke, prizemne interese skloniti u stranu. Nastojanje pojedinaca da politiku stave ispred života ljudi koji žive u Republici Srpskoj, Federaciji BiH i Brčko distriktu koči ovakve projekte. S te strane, entuzijazam gradonačelnika Kordića bio je izuzetan zato što je trebalo da se prevaziđe sve to i da postoje ta uvažavanja i zato danss možemo da svjedočimo jednom ovakvom projektu - rekao je Amidžić.

Primjer i drugim gradovima

Svečanosti potpisivanja prisustvovala je i Sanja Vlaisavljević, federalna ministrica kulture i sporta, koja je navela, između ostalog, da će Kulturno-sportski centar Mostar biti mjesto koje će spajati.

- Uvjerena sam da će poslužiti kao primjer i drugim gradovima, posebno glavnom gradu BiH kako jedan dječački san i entuzijazam i želja da se oplemeni grad može rezultirati velikom uspjesima - rekla je ona.