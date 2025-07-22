Nakon višegodišnjih problema i serije žalbi: "Autoceste" grade poslovnu zgradu za 20 miliona KM

Nakon niza peripetija i cijele serije žalbi tokom prethodnih godina u vezi s postupkom izrade idejnog rješenja, u JP „Autoceste Federacije BiH“ konačno su pokrenuli višemilionski kapitalni projekt izgradnje poslovne zgrade.

Ulica Ante Starčevića

Premda se to ne bi dalo naslutiti po izgledu lokacije na kojoj je planirana izgradnja budućeg sjedišta ovog javnog preduzeća u centru Mostara, jer je godinama zarasla u gusto šiblje i u korov, kako je za „Dnevni avaz“ potvrđeno iz „Autocesta“, 11. jula su raspisali tender za izgradnju poslovne zgrade u Mostaru.

- Procijenjena ukupna vrijednost ugovora je 20 milona KM bez PDV-a, a predviđeni rok za završetak radova je dvije godine od dana potpisivanja ugovora. Osim tendera za izgradnju poslovne zgrade, raspisan je tender i za usluge nadzora nad izgradnjom poslovne zgrade u Mostaru. Procijenjena vrijednost ugovora za usluge nadzora je 480.000 KM bez PDV-a - kazali su nam iz ove kompanije.