Nakon višegodišnjih problema i serije žalbi: "Autoceste" grade poslovnu zgradu za 20 miliona KM

Nakon niza peripetija i cijele serije žalbi tokom prethodnih godina u vezi s postupkom izrade idejnog rješenja, u JP „Autoceste Federacije BiH“ konačno su pokrenuli višemilionski kapitalni projekt izgradnje poslovne zgrade.
Ulica Ante Starčevića
Premda se to ne bi dalo naslutiti po izgledu lokacije na kojoj je planirana izgradnja budućeg sjedišta ovog javnog preduzeća u centru Mostara, jer je godinama zarasla u gusto šiblje i u korov, kako je za „Dnevni avaz“ potvrđeno iz „Autocesta“, 11. jula su raspisali tender za izgradnju poslovne zgrade u Mostaru.
- Procijenjena ukupna vrijednost ugovora je 20 milona KM bez PDV-a, a predviđeni rok za završetak radova je dvije godine od dana potpisivanja ugovora. Osim tendera za izgradnju poslovne zgrade, raspisan je tender i za usluge nadzora nad izgradnjom poslovne zgrade u Mostaru. Procijenjena vrijednost ugovora za usluge nadzora je 480.000 KM bez PDV-a - kazali su nam iz ove kompanije.
Otvaranje ponuda za izgradnju i nadzor nad izgradnjom poslovne zgrade u Mostaru zakazano je, dodali su, za 28. avgust ove godine.
Ova javna kompanija planirala je svoju poslovnu zgradu spratnosti dvije podzemne i osam nadzemnih etaža graditi na zemljištu površine 1.430 kvadratnih metara u centru Mostara koje se nalazi na križanju ulica Ante Starčevića i Alekse Šantića.
Moderne prostorije
To zemljište je za tri miliona KM od mostarskog poduzetnika Ante Vidačka, odnosno njegove porodične firme, kupila Vlada FBiH 2007. godine, kada je premijer bio Nedžad Branković, i to za smještaj institucija FBiH.
Prema tenderskoj dokumentaciji, zgrada „Autocesta FBiH“ imat će moderno arhitektonsko rješenje s prostranim kancelarijskim prostorima, konferencijskom dvoranom s popratnim sadržajima kapaciteta do 60 osoba, povezanu s lobby barom, salama za sastanke, tehničkim prostorijama, arhivom, restoranom, kao i dodatnim sadržajima poput podzemne garaže sa 52 parking mjesta i vanjskim parking prostorom sa 92 mjesta.
Grijanje i hlađenje objekta planirano je preko dizalica topline voda-voda, odnosno geotermalne energije.
Troškovi zakupa
„Autoceste FBiH“ za troškove zakupa poslovnih prostorija u zgradi bivšeg Suda, u vlasništvu Grada Mostara na mjesečnom nivou plaćaju 31.117 KM.
Osim u Mostaru, „Autoceste FBiH“ plaćaju zakupninu za poslovni prostor u Sarajevu, za šta izdvajaju mjesečno 23.443 KM. Također, u Sarajevu plaćaju i zakup parking prostora u iznosu od 4.067 KM mjesečno. Ukupni troškovi zakupa, prema posljednjem revizorskom izvještaju, iznose 295.750 KM.