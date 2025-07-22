Čavalić: Prosječnu platu uvrstiti kao indikator za redovno usklađivanje penzija umjesto GDP-a

Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine danas je na sjednici, nakon informacije o stanju u penzijskom sistemu, usvojio zaključak kojim traži da se prosječna plata uvrsti kao indikator za redovno usklađivanje penzija umjesto GDP-a.

Predsjednik Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku Admir Čavalić izjavio je nakon sjednice da je najviše rasprave izazvala informacija o penzionom sistemu u Federaciji BiH.

- Već znamo da na jednog radnika dolazi 1,19 penzionera, odnosno da od 2018. godine pa do danas na svakog uposlenog radnika u Federaciji BiH imamo dva nova penzionera. Dugoročno to čini sistem nestabilnim. Iako postoji interna stabilnost, svejedno ne osigurava zadovoljstvo našim penzionerima, kazao je Čavalić.

Usvojeno nekoliko zaključaka

Odbor je raspravljao i o mogućnostima uvođenja drugog ili trećeg stuba penzionog sistema, kao u Republici Hrvatskoj, ali u Federaciji BiH, još nema političke volje i spremnosti za taj proces.

- Odbor je jednoglasno usvojio nekoliko zaključaka. Prvi zaključak je da tražimo da se prosječna plata uvrsti kao indikator za redovno usklađivanje penzija u Federaciji BiH umjesto GDP-a, naveo je Čavalić, a bilo bi idealno, dodao je, da taj odnos ide 60 prema 40 posto u korist prosječne plate.

Drugim zaključkom, kada je riječ o minimalnim penzijama, traže diferenciranje platnih razreda za isplatu penzija, u skladu sa zahtjevima Saveza penzionera Federacije BiH.

- I treći zaključak je, tražimo sveobuhvatnu analizu od Vlade Federacije BiH i nadležnog ministarstva kako reformisati ovaj sistem da ne bude jednostubni i da bude dvostubni odnosno trostubni, pojasnio je Čavalić.

Tržište kapitala

Jedna od tema na sjednici bilo je i tržište kapitala u Federaciji BiH, te su usvojeni i zaključci, a suština tih zaključaka je da se od Vlade FBiH, Parlamenta, traži izmjena zakona o Komisiji za vrijednosne papire FBiH.

- Također, tražimo da se kreira niz novih zakonskih rješenja kako bi imali te "fintech" inovacije na tržištu, da bi dinamizirali tržište kapitala i jednostavno kako bi otklonili finansijski zatvor za građane, posebno mlade, u Federaciji BiH, naglasio je.

Automatizacija finansijskih usluga

"Fintech" opisuje novu tehnologiju integriranu u različite sfere za poboljšanje i automatizaciju svih aspekata financijskih usluga koje se pružaju pojedincima i firmama na tržištu.

Također, sjednici su prisustvovali i predstavnici Ekonomske olimpijade u BiH, koju čine mladi ljudi sa svojim mentorima Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Kao finalisti, oni će prezentovati BiH na Ekonomskoj olimpijadi širom svijeta.

Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku Predsatvničkog doma Parlamenta FBiH pružio je punu podršku timu Ekonomske olimpijade, a time podržavaju unapređenje finansijske i ekonomske pismenosti.