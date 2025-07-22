Sančez se suprotstavlja Trampu: Ako ne bude pregovora, djelovat ćemo

Španski premijer Pedro Sančez (Sanchez) tokom posjete Urugvaju poslao je niz poruka koje su upućene administraciji Donalda Trampa (Trump). Kako je naveo Sanlez na konferenciji za medije, trgovinski rat također može nanijeti nemjerljivu štetu cijelom svijetu.

- Kada govorim o sukobima, tu definitivno mislim i na najave američke administracije o nametanju carina Evropi, ne manjih od 30 posto. Tu je jasno kako je to mjera koja je štetna za sve. Niko ne pobjeđuje u trgovinskim ratovima. Svi gube, kompanije, radnici pa i oni u Sjedinjenim Američkim Državama – poručio je on.

Zatražit će pregovore

Dodao je da će Evropa, ali i Španija konkretno, tražiti pregovore s Bijelom kućom, ali da su itekako spremni i na druge poteze. Poručuje da otvorena ekonomija pokreće svijet decenijama kao i svaku zemlju.

Istakao je da je u svakom slučaju nefer protekcionistička mjera generira tenzije, neizvjesnost te da uništava šanse.

- Nastavit ćemo podržavati stav Evropske komisije i ono što mi želimo jesu pregovori. Međutim, ako ne dođe do toga, morat ćemo odgovoriti proporcionalno i odlučno kako bismo branili evropske interese – dodao je on.

Podsjetimo, Sančez i Tramp su ušli u verbalni sukob i na nedavno održanom samitu NATO-a na kojem je Trump govorio o nedovoljnim izdvajanjima Španije za odbranu. Kako je Tramp izjavio, Španija je veliki problem.

Više novca

- Morat će platiti više novca. To je jedina zemlja koja želi ostati na dva posto, a njena ekonomija se razvija veoma dobro. Međutim, ta ekonomija bi mogla biti uništena ako se nešto loše dogodi. Ne znam u čemu je problem. Pregovarat ćemo o trgovinskom sporazumu sa Španijom. Natjerat ćemo ih da plate duplo – poručio je Tramp.

Sančez je odgovorio je na te kritike. Prvenstveno, izbjegavao je kontakt sa američkim predsjednikom tokom samita, a na press konferenciji je rekao kako Španija može samo biti rješenje, a ne problem.

- Važno nije koliko se troši, već da je to prilagođeno mogućnostima svake zemlje, i da možemo ispuniti cilj od 2,1 posto. Mi smo ozbiljna zemlja koja ispunjava svoje obaveze – naveo je.