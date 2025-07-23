S prosjekom više od 740 KM: JNA penziju u FBiH primaju 334 osobe

Među 458.632 penzionera u Federaciji BiH, koliko ih je ostvarilo primanja za juni, nalaze se i 334 bivša pripadnika Jugoslavenske narodne armije (JNA).

Potvrđeno je to za „Dnevni avaz“ iz Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko (PIO/MIO) osiguranje.

Član 139. Zakona

Ostvarivanje prava na penziju bivših pripadnika JNA regulisano je, rečeno nam je, prema članu 139. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije BiH. Mjesečni prosjek njihovih primanja iznosi 741,89 KM. Podsjetimo, najniža penzija u FBiH iznosi 599,28 KM, zagarantovana 715,21 KM, a prosječna samostalna je 760,03 KM.

Najviše penzionera u kategoriji bivših pripadnika JNA prima porodičnu penziju, a njih je ukupno 225. Iz toga bi se dalo zaključiti da su brojne supruge preuzele ili naslijedile tu vrstu penzije od svojih supružnika.

- Starosnu penziju prima ukupno 67 korisnika, a invalidsku 42. Broj korisnika penzija bivših pripadnika JNA se smanjuje s obzirom na životnu dob - odgovorili su nam iz Zavoda PIO/MIO.

Najviše ih u Hrvatskoj

Uz to što se kontinuirano smanjuje broj korisnika penzije bivših pripadnika JNA, u padu je i broj penzionera kojima Zavod PIO/MIO isplaćuje njihova primanja u inozemstvo.

Tako je broj tih korisnika prije sedam mjeseci iznosio 65.689, a sada ih je, prema posljednjim podacima, 64.475. Zavod PIO/MIO isplaćuje penzije u 35 zemalja širom svijeta sve do Australije i Novog Zelanda.

Najveći broj ovih korisnika penzije nalazi se u susjednim zemljama, Hrvatskoj gdje ih je 16.766, a zatim u Srbiji kojih je 15.913. Najveći broj tih korisnika u obje zemlje je u kategoriji porodičnih penzija. U Hrvatskoj porodične penzije prima 5.869 korisnika, a u Srbiji 3.291. Nakon ove dvije zemlje, najveći broj penzija u inozemstvo odlazi u Njemačku, gdje se nalazi 3.437 korisnika, zatim u Austriju, gdje penziju iz FBiH prima 2.238 osoba, potom u Crnu Goru gdje su 1.824 korisnika. U Sloveniju se isplaćuje penzija za 1.009 korisnika, a u Australiju, zanimljivo, svega tri manje od te zemlje. Na ime redovne isplate za inozemne penzije za juni je dato 18.902.882, 49 KM.

Najviše korisnika u KS

Kada je riječ o penzionerima u Federaciji BiH, od ukupnog broja ih je najviše u Kantonu Sarajevo, gdje je 89.596 korisnika. Slijedi Tuzlanski kanton sa 75.768 korisnika, zatim Zeničko-dobojski sa 64.862, dok ih je u Srednjobosanskom 41.325. U Hercegovačko-neretvanskom kantonu je 40.821 penzioner, a u Unsko-sanskom 26.901. U Zapadnohercegovačkom ih je 12.893, u Livanjskom kantonu 7.848, u Bosansko-podrinjskom 5.583, a u Posavskom 4.489.