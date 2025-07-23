EU spremila dva odgovora na carine iz SAD: Bit će pogođena roba u iznosu od 93 milijarde eura

Evropska unija planira spojiti dva paketa odgovora na carine koje će, ako ne dođe do dogovora, na robu iz Evrope nametnuti predsjednik Amerike Donald Tramp (Trump) od 1. avgusta.

Kako je potvrdio portparol Evropske komisije za trgovinu Olof Džil (Gill), ovaj paket će biti spreman za primjenu ako trgovinski pregovori s američkom administracijom propadnu.

- Kako bismo naše kontramjere učinili jasnijim, jednostavnijim i snažnijim, spojićemo liste 1 i 2 u jednu jedinstvenu listu – izjavio je on.

Prva lista je trenutno pauzirana do 6. avgusta, dok druga čeka glasanje 27 država članica EU.

Kombinovana lista obuhvatala bi američki uvoz u EU u vrijednosti od 93 milijarde eura, uključujući burbon, avione i soju.

Prva lista potiče još od američkih tarifa na čelik i aluminij iz marta, dok je druga nedavno finalizirana. Džil je poručio da bi objedinjena lista stupila na snagu 7. avgusta, iako Komisija može produžiti suspenziju mjera.

Ovaj potez dolazi nakon što su pregovori zapeli u posljednjim sedmicama, nakon što je Tramp zaprijetio da će uvesti 30 posto carina na robu iz EU ako dvije strane ne postignu dogovor do 1. avgusta.

- Naš prioritet su pregovori, ali paralelno se pripremamo i za sve moguće ishode – poručio je.

Dodao je da bi se komesar za trgovinu Maroš Šefčovič trebao kasnije u srijedu razgovarati s američkim ministrom trgovine Hovardom Lutnikom (Howardom Lutnickom).