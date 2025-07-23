Vanjskotrgovinski deficit BiH u prvom polugodištu 6,25 milijardi KM

Izvoz iz Bosne i Hercegovine u prvih šest mjeseci ove godine (januar – juni) iznosio je osam milijardi i 432 miliona KM, što je za 5,8 posto više nego u istom periodu prošle godine, dok je uvoz iznosio 14 milijardi i 682 miliona KM, što je više za 4,5 posto.

Pokrivenost uvoza izvozom u prvom polugodištu iznosila je 57,4 posto, dok je vanjskotrgovinski robni deficit BiH iznosio šest milijardi i 251 milion KM, objavila je Agencija za statistiku BiH.

Izvoz iz BiH u zemlje CEFTA je iznosio jednu milijardu i 426 miliona KM, što je za 12,9 posto više nego u istom periodu lani, dok je uvoz iznosio jednu milijardu i 791 milion KM, što je više za 12,6 posto. Pokrivenost uvoza izvozom u zemlje CEFTA je iznosila 79,6 posto.

Izvoz iz BiH u zemlje Evropske unije je iznosio šest milijardi i 228 miliona KM, što je za 4,9 posto više nego u istom periodu prošle godine, dok je uvoz iznosio osam milijardi i 552 miliona KM, što je više za 1,6 posto. Pokrivenost uvoza izvozom u zemlje EU je iznosila 72,8 posto.