Diplomate tvrde: Uskoro dogovor između SAD i EU

Amerika i Evropska unija blizu su dogovora o trgovinskom sporazumu kojim bi se izbjeglo nametanje carine od 30 posto na evropsku robu koja se izvozi u Ameriku.

Kako piše Reuters, pozivajući se na evropske diplomate, postignut je dogovor kojom će carina na robu iz EU biti 15 posto.

Također, ovaj sporazum će biti identičan onom kojeg je Japan potpisao sa Amerikom.

Podsjetimo, američki predsjednik Donald Tramp (Trump) najavio je da će roba iz brojnih država, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, od 1. augusta biti carinjena u iznosu koji je on objavio još u aprilu ove godine. Iako je prvobitni rok bio početak jula, Tramp ga je produžio do augusta, a u tom periodu je Amerika postigla dogovor s Japanom i Filipinima.

Ako se materijalizuje dogovor s Evropskom unijom, bit će izbjegnut trgovinski rat između ova dva ogromna tržišta. Ovim sporazumom je, osim američke, izbjegnuta i evropska carina na robu iz SAD-a, koja je trebala pogoditi robu vrijednosti veće od 92 milijarde eura.