Ekonomisti izračunali da je Tramp potpisom naštetio američkim proizvođačima automobila

Predsjednik Donald Tramp (Trump) je grandiozno najavio da je potpisao trgovinski ugovor s Japanom, ali su ekonomisti izračunali da je ovim potpisom naštetio američkim proizvođačima automobila, koje je obećao zaštiti ovakvom trgovinskom politikom.

Sudeći prema trgovinskom ugovoru Japana i SAD, roba koja se uvozi u SAD iz te zemlje, bit će predmet carine od 15 posto.

Među ovom robom su i automobili, koji se iz Japana masovno izvoze u Ameriku.

Iako je Tramp više puta rekao da carinama "štiti američke proizvođače automobila", ekonomisti su izračunali da je ovakvim dogovorom s Japanom žestoko naštetio upravo ovoj industriji.

Kako piše američki Reason, razlog za ovakav ishod događaja je ranije nametnuta carina od 50 posto na čelik i aluminij koji se uvozi u Ameriku, te od 25 posto na dijelove za automobile.

Kada se uzme u obzir da se ovi materijali moraju uvoziti iz drugih zemalja, te imajući u vidu da su automobili dio trgovinskog sporazuma s Japanom, ekonomisti su izračunali da će biti jeftinije uvesti automobil iz Japana nego uvesti materijal za proizvodnju automobila.

Ovakvim dogovorom te svojim prijašnjim potezima u sferi carina, Tramp je tako potpuno "izigrao" autoindustriju u svojoj zemlji, ali i povećao cijene Amerikancima koji će svakako morati izdvajati više novca za kupovinu automobila.