Usvojen rebalans budžeta Brčko distrikta: 54,3 miliona KM za podršku građanima i privredi

Skupština Brčko distrikta BiH održala je danas nastavak 14. redovne sjednice, a zatim i 15. redovnu sjednicu, tokom kojih su zastupnici razmatrali niz zakonskih rješenja i programskih dokumenata, uključujući rebalans proračuna za 2025. godinu u iznosu od 54,3 miliona KM, koji je usvojen jednoglasno s amandmanima Komisije za proračun.

Među ključnim mjerama koje rebalansom dobivaju dodatna sredstva su: 8,7 miliona KM za subvencioniranje cijene električne energije, 1,3 miliona KM za univerzalni dječji doplatak, 1,2 miliona KM za nastavak programa samozapošljavanja te 500.000 KM za zapošljavanje pripravnika u realnom sektoru i isto toliko za uređenje javnog prostora jezera.

Dodatno, izdvojeno je 300.000 KM za Omladinski centar Grčica, 1,5 miliona KM za rekonstrukciju bolničkog vešeraja, 100.000 KM za Centar za rani rast i razvoj, 200.000 KM za senzore za dijabetes tip II, te po 250.000 KM za podršku privrednicima i poljoprivrednicima uključenim u programe zapošljavanja, saopćeno je iz Skupštine Brčko distrikta BiH.

Predsjednik Skupštine Damir Bulčević istaknuo je da su mjere usmjerene na konkretne potrebe građana, jačanje lokalnog razvoja i poboljšanje socijalne zaštite te da su rezultat dobre koordinacije između zakonodavne i izvršne vlasti.

Kupovina prve nekretnine

Na 14. sjednici, zastupnici su posebno raspravljali o Informaciji o programu subvencioniranja kamata na kredite za kupovinu prve nekretnine. Usvojen je zaključak kojim se zadužuje Razvojno-garantni fond Brčko distrikta BiH da izradi novi program koji će obuhvatiti povećanje maksimalnog iznosa kredita, uvođenje većih subvencija za porodice s djecom, analizu starosne dobi korisnika i produženje roka za ostvarivanje prava.

Zastupnik Eldad Mrkaljević kazao je da je potrebno modernizirati program koji datira iz 2018. godine, naglasivši kako su cijene nekretnina znatno porasle, te da je ovaj program jedan od boljih primjera saradnje vlasti i fonda.

Na sjednici je također primljen k znanju Izvještaj o rezultatima poticaja u poljoprivredi za 2024. godinu. Dopredsjednik Skupštine Ivica Filipović naglasio je važnost efekata poticaja i davanja zemljišta u zakup po povoljnim uslovima.

U nastavku rada, zastupnici su u prvom čitanju usvojili Nacrt zakona o izmjeni Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, dok su u drugom čitanju usvojeni nacrti zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću, Zakona o pravnim osobama koje osniva Brčko distrikt te Zakona o socijalnoj zaštiti, čime se otvara prostor za uspostavu Centra za socijalni rad.

Usvojene odluke

Usvojene su i odluke o promjeni namjene ulica "Miroslava Krleže" i "Branka Radičevića", o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju puta u MZ Skakava Gornja, te usvajanju izvještaja Komisije za provođenje Kodeksa ponašanja zastupnika.

Skupština je također primila k znanju Dokument okvirnog proračuna za razdoblje 2026–2028., odobrila natječaj za imenovanje zamjenika direktora JP "Putevi Brčko", i dala suglasnost na izmjene Finansijskog plana Turističke organizacije Brčko distrikta BiH.