Ministar Amir Hasičević najavio: Od septembra radne nedjelje za samostalne trgovce

Veliki broj turista ovih dana puni sarajevske ulice, ali i društvene mreže komentarima kako ništa ne radi nedjeljom. Dok gradska jezgra vrvi od posjetilaca, naročito iz Turske, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Saudijske Arabije, Njemačke, Francuske i Slovenije, trgovine su zatvorene.

Federalno ministarstvo trgovine najavilo je kako će od septembra početi primjena izmjena radnih nedjelja isključivo za samostalne trgovačke radnje, čiji vlasnici i članovi porodica sami obavljaju djelatnost.

- Zakon je već upućen u proceduru, a Federalno ministarstvo trgovine čeka mišljenja Federalnog ministarstva pravde, Federalnog ministarstva finansija i Ureda za zakonodavstvo. Izmjene bi se, najvjerovatnije, počele primjenjivati od septembra, jer tokom avgusta, zbog godišnjih odmora i smanjenog administrativnog kapaciteta, nije realno očekivati završetak svih potrebnih koraka - istakao je resorni ministar Amir Hasičević (NS) za „Avaz“.

Neradna nedjelja i dalje ostaje na snazi, jer, kako je rekao ministar, dosadašnje mjere nisu imale negativne fiskalne efekte, naprotiv, bilježio se blagi rast. Uvođenjem jasnijih pravila i fleksibilnosti za male obrtnike, vlast želi pronaći ravnotežu između prava radnika i potreba tržišta. Turisti neće prestati dolaziti, pitanje je hoćemo li znati iskoristiti njihov dolazak.