I dalje ogroman vanjskotrgovinski deficit: Rast inflacije uzrokovao rast izvoza

Vrijednost bh. izvoza u prvih šest mjeseci ove godine iznosila je 8,43 milijardi KM i za 5,8 posto je veća nego u istom periodu prošle godine. U istom periodu uvoz je iznosio 14,68 milijardi maraka i za 4,5 posto je veći nego prije godinu.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, pokrivenost uvoza izvozom je iznosila 57,4 posto, dok je vanjskotrgovinski robni deficit iznosio 6,25 milijardi KM.

Zemlje CEFTA-e

U zemlje EU BiH je izvezla robe u vrijednosti 6,22 milijarde KM, što je za 4,9 posto više nego u prvih šest mjeseci 2024. godine. Uvoz iz EU iznosio je 8,55 milijardi KM, pa je pokrivenost uvoza izvozom iznosila 72,8 posto.

Statistički podaci pokazuju i rast izvoza u zemlje CEFTA-e. Iznosio je 1,42 milijardi KM, što je za 12,9 posto više nego u istom periodu prošle godine.

- Rast izvoza je veći od rasta uvoza, ali ja mislim da je u oba podatka uglavnom uključena inflacija u Evropi i kod nas. Ništa se novo nije otvorilo, nažalost, izvoz struje je pao, a nijedna industrijska grana nije iskoristila šansu koju imamo. Malo smo smanjili uvoz. Platežna sposobnost građana nije kvalitetna, pa to ne začuđuje – kaže Muharem Karamujić, profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.