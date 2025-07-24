Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PODACI

I dalje ogroman vanjskotrgovinski deficit: Rast inflacije uzrokovao rast izvoza

Izvoz struje je pao, a nijedna industrijska grana nije iskoristila šansu koju imamo, kaže profesor Karamujić

Povećanje izvoza za 5,8 posto. Ivica Galovic / Pixsell

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

24.7.2025

Vrijednost bh. izvoza u prvih šest mjeseci ove godine iznosila je 8,43 milijardi KM i za 5,8 posto je veća nego u istom periodu prošle godine. U istom periodu uvoz je iznosio 14,68 milijardi maraka i za 4,5 posto je veći nego prije godinu.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, pokrivenost uvoza izvozom je iznosila 57,4 posto, dok je vanjskotrgovinski robni deficit iznosio 6,25 milijardi KM.

Zemlje CEFTA-e

U zemlje EU BiH je izvezla robe u vrijednosti 6,22 milijarde KM, što je za 4,9 posto više nego u prvih šest mjeseci 2024. godine. Uvoz iz EU iznosio je 8,55 milijardi KM, pa je pokrivenost uvoza izvozom iznosila 72,8 posto.

Statistički podaci pokazuju i rast izvoza u zemlje CEFTA-e. Iznosio je 1,42 milijardi KM, što je za 12,9 posto više nego u istom periodu prošle godine.

- Rast izvoza je veći od rasta uvoza, ali ja mislim da je u oba podatka uglavnom uključena inflacija u Evropi i kod nas. Ništa se novo nije otvorilo, nažalost, izvoz struje je pao, a nijedna industrijska grana nije iskoristila šansu koju imamo. Malo smo smanjili uvoz. Platežna sposobnost građana nije kvalitetna, pa to ne začuđuje – kaže Muharem Karamujić, profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Karamujić: Ništa se novo nije desilo. Screenshot

Govoreći o šansama za bh. ekonomiju, Karamujić podsjeća da u sadašnjim geopolitičkim okolnostima Evropa pokušava vratiti brojne proizvodnje, koje su do sada bile locirane na istoku. Osim namjenske industrije, koja bilježi rast, priliku imaju i druge grane industrije.

Ogromna šansa

- Liste čekanja za proizvode naše namjenske industrije su takve da se na isporuku čeka i više od godinu. Naše fabrike ne mogu da isporuče sve što se naručuje, pa je tu definitivno velika šansa – kazao je Karamujić.

Dodaje da sve što je bilo u Kini, Evropa će pokušati da vrati i tu je naša ogromna šansa. Glavni vanjskotrgovinski partneri BiH i dalje su Hrvatska, Njemačka, Srbija, Austrija, Slovenija i Italija.

Pristojne plaće

- Od prerađivačke industrije, bijele tehnike, plastike, tekstila, bilo čega. Nama ne odgovara sve, ali subvencijama trebamo targetirati ekonomske aktivnosti koje mogu obezbijediti pristojne plaće za radnike – ističe Karamujić za „Avaz“.   

# IZVOZ
# EKONOMIJA
# MUHAREM KARAMUJIĆ
# VANJSKOTRGOVINSKI DEFICIT
PRIKAŽI KOMENTARE (7)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.