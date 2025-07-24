Iz Udruženja potrošača za "Avaz": Temu nam šalje smeće, a odnosi desetine miliona KM

Evropska unija odlučna je u namjeri da se obračuna s prodajom robe koja nije u skladu s propisima Unije, a koju građani naručuju putem internet platformi poput Temua ili Sheina. Evropski komesar za pravosuđe Majkl Mekgrat (Michael McGrath) je za „Guardian“ izjavio da je „šokiran“ prodajom potencijalno opasnih proizvoda putem tih jeftinih platformi koje predstavljaju rizik za sigurnost potrošača. Temu i u BiH uvozi i prodaje robu vrijednu stotine miliona KM.

Ko je dozvolio da Temu uđe na bh. tržište i ko kontrolira robu i njen kvalitet, bilo je pitanje iz Udruženja potrošača „Don“ iz Prijedora, mjesec nakon početka prodaje. Predsjednica Murisa Marić kaže da nisu pretjerane ocjene da za „smeće“ dajemo desetine miliona KM.

- Roba je bez deklaracije, mogućnosti popravke i povrata, a nadležni o tome šute. Kvalitet robe, od tehničkih artikala do materijala od kojih je izrađena garderoba ili artikli za domaćinstvo, je vrlo upitan, ali naši građani naručuju zato što je jeftina, ne razmišljajući o posljedicama i da li se radi o recikliranim materijalima ili materijalima koji nisu poznati u našim uslovima proizvodnje. Zahvalni smo EU koja želi pomoći uređenju tržišta i ograničiti uvoz sumnjive robe kojom smo već sada zatrpani, a pri tome gušimo domaću proizvodnju i prodaju – kaže Marić.