Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

BEZ KONTROLE

Iz Udruženja potrošača za "Avaz": Temu nam šalje smeće, a odnosi desetine miliona KM

Roba je bez deklaracije, mogućnosti popravke i povrata, a nadležni o tome šute, kaže Marić

Temu: Rizik za sigurnost. Facebook

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

24.7.2025

Evropska unija odlučna je u namjeri da se obračuna s prodajom robe koja nije u skladu s propisima Unije, a koju građani naručuju putem internet platformi poput Temua ili Sheina. Evropski komesar za pravosuđe Majkl Mekgrat (Michael McGrath) je za „Guardian“ izjavio da je „šokiran“ prodajom potencijalno opasnih proizvoda putem tih jeftinih platformi koje predstavljaju rizik za sigurnost potrošača. Temu i u BiH uvozi i prodaje robu vrijednu stotine miliona KM.

Ko je dozvolio da Temu uđe na bh. tržište i ko kontrolira robu i njen kvalitet, bilo je pitanje iz Udruženja potrošača „Don“ iz Prijedora, mjesec nakon početka prodaje. Predsjednica Murisa Marić kaže da nisu pretjerane ocjene da za „smeće“ dajemo desetine miliona KM.

- Roba je bez deklaracije, mogućnosti popravke i povrata, a nadležni o tome šute. Kvalitet robe, od tehničkih artikala do materijala od kojih je izrađena garderoba ili artikli za domaćinstvo, je vrlo upitan, ali naši građani naručuju zato što je jeftina, ne razmišljajući o posljedicama i da li se radi o recikliranim materijalima ili materijalima koji nisu poznati u našim uslovima proizvodnje. Zahvalni smo EU koja želi pomoći uređenju tržišta i ograničiti uvoz sumnjive robe kojom smo već sada zatrpani, a pri tome gušimo domaću proizvodnju i prodaju – kaže Marić.

Murisa Marić. Facebook

Predsjednik Udruženja za zaštitu potrošača “Zvono” iz Bijeljine, Jovan Vasilić ukazuje i na još jedan problem.

- EU će sada uvesti nekakve mjere za oporezivanje svega toga, jer na najvećem gubitku je država, koja ne može da naplati nikakav porez, pa čak ni carinu jer su u pitanju male vrijednosti. Oni će sigurno nešto smisliti, a nadam se da će i ovi naši poći njihovim tragom, jer u pitanju je veliki novac koji odlazi vani, a od svega država nema nikakve koristi – kaže Vasilić.

Jovan Vasilić. BN TV

# MURISA MARIĆ
# TEMU
PRIKAŽI KOMENTARE (6)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.