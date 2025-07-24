OBJEKT MILETA RADIŠIĆA

Ozvaničena kupovina zgrade "Grand Tradea" za UIO BiH u Banjoj Luci

Zgrada za Glavnu kancelariju koštat će oko 66,6 miliona KM, dok zgrada za Regionalni centar iznosi oko 31,9 miliona KM

Zgrada Mileta Radišića. Capital

S. S.

24.7.2025

Uprava za indirektno oporezivanje BiH donijela je odluku o kupovini dvije zgrade u Banjoj Luci od firme „Grand Trade“ u vlasništvu Mileta Radišića, kuma Milorada Dodika. Vrijednost kupovine iznosi 98,57 miliona KM.

Iako je tender bio javan, do roka za dostavu ponuda stigla je samo jedna – upravo od „Grand Tradea“. 

Zgrada za Glavnu kancelariju koštat će oko 66,6 miliona KM, dok zgrada za Regionalni centar iznosi oko 31,9 miliona KM. Obje ispunjavaju sve tehničke i pravne uslove.

Komisija za javne nabavke, uprkos samo jednoj ponudi, angažovala je stručnjake kako bi potvrdili da ponuda odgovara traženim specifikacijama. Na kraju su preporučili potpisivanje ugovora, što je i učinjeno.

Odluka je donesena iako je Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH ranije pozvao Upravu da odustane od kupovine zgrada u vlasništvu Radišića. 

Zastupnici su se tada pozivali na to da je riječ o korupciji, s obzirom da je Mile Radišić kum Milorada Dodika.

# UIO BIH
# BANJA LUKA
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.