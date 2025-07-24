Ozvaničena kupovina zgrade "Grand Tradea" za UIO BiH u Banjoj Luci

Uprava za indirektno oporezivanje BiH donijela je odluku o kupovini dvije zgrade u Banjoj Luci od firme „Grand Trade“ u vlasništvu Mileta Radišića, kuma Milorada Dodika. Vrijednost kupovine iznosi 98,57 miliona KM.

Iako je tender bio javan, do roka za dostavu ponuda stigla je samo jedna – upravo od „Grand Tradea“.

Zgrada za Glavnu kancelariju koštat će oko 66,6 miliona KM, dok zgrada za Regionalni centar iznosi oko 31,9 miliona KM. Obje ispunjavaju sve tehničke i pravne uslove.

Komisija za javne nabavke, uprkos samo jednoj ponudi, angažovala je stručnjake kako bi potvrdili da ponuda odgovara traženim specifikacijama. Na kraju su preporučili potpisivanje ugovora, što je i učinjeno.

Odluka je donesena iako je Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH ranije pozvao Upravu da odustane od kupovine zgrada u vlasništvu Radišića.

Zastupnici su se tada pozivali na to da je riječ o korupciji, s obzirom da je Mile Radišić kum Milorada Dodika.