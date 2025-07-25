Potrošačke cijene u BiH u junu porasle za 0,3 posto, godišnja inflacija 4,6 posto

Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u Bosni i Hercegovini, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u junu ove godine u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku su porasle za 0,3 posto, dok je na godišnjem nivou u junu u prosjeku zabilježen rast cijena od 4,6 posto.

U junu ove godine u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku je zabilježen rast cijena u odjeljcima stanovanje i režijski izdaci za 0,5 posto, namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 0,4 posto, zdravstvo za 0,1 posto, prijevoz za 0,8 posto, rekreacija i kultura za 0,7 posto, obrazovanje za 1,1 posto, restorani i hoteli za 1,6 posto, te ostala dobra i usluge za 0,5 posto, objavila je Agencija za statistiku BiH. Pad cijene zabilježen je u odjeljku hrana i bezalkoholni napici za 0,1 posto i odjeća i obuća za 1,2 posto.

Na godišnjem nivou u junu prosječan rast cijena hrane i bezalkoholnih napitaka iznosio je 10,8 posto, restorana i hotela 7,2 posto, zdravstva 6,4 posto, te rekreacije i kulture 4,9 posto.