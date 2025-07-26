Gdje je javni interes u kupovini zgrade UIO: "I ovdje se 'ugradio' neko s druge strane"

Nakon više puta poništenog tendera za kupovinu zgrade Uprave za indirektno oporezivanje, izabran je očekivano "Grand Trade" kao jedini ponuđač. Prvobitni budžet za kupovinu zgrade je sa nepunih 38 miliona maraka godinama narastao na vrtoglavih 100 miliona. Jedna zgrada je za potrebe Glavne kancelarije, a druga za sjedište Regionalnog centra Banja Luka.

U Upravi za indirektno oporezivanje bez komentara. Kažu sve je rečeno u odluci. U "Transparency Internationalu" smatraju da je na primjeru kupovine zgrade "Grand Trade" potvrđeno da je privatni interes iznad javnog interesa i novca građana BiH, piše BHRT.

- Niko nije očekivao da će dostići nevjerovatnih 100 miliona i to što je Parlamentarna skupština zabranila ne igra veliku ulogu iako je to institucija na nivou BiH i očigledno bez jasno zapriječene sankcije nikakvi zaključci ni odluke neće biti ispoštovani - kaže Damjan Ožegović iz TI BiH.

Od početka se znalo da će zgrada Uprave za indirektno oporezivanje biti kupljena od "Grand Trade“, jer je građena po njihovim zatjevima i sve je unaprijed dogovoreno, kaže ekonomska analitičarka Svetlana Cenić.