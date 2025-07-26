Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

BANJA LUKA

Gdje je javni interes u kupovini zgrade UIO: "I ovdje se 'ugradio' neko s druge strane"

Ovdje sve funkcioniše po principu ucjena i interesa, kaže Cenić

Capital

S. S.

26.7.2025

Nakon više puta poništenog tendera za kupovinu zgrade Uprave za indirektno oporezivanje, izabran je očekivano "Grand Trade" kao jedini ponuđač. Prvobitni budžet za kupovinu zgrade je sa nepunih 38 miliona maraka godinama narastao na vrtoglavih 100 miliona. Jedna zgrada je za potrebe Glavne kancelarije, a druga za sjedište Regionalnog centra Banja Luka.

U Upravi za indirektno oporezivanje bez komentara. Kažu sve je rečeno u odluci. U "Transparency Internationalu" smatraju da je na primjeru kupovine zgrade "Grand Trade" potvrđeno da je privatni interes iznad javnog interesa i novca građana BiH, piše BHRT.

- Niko nije očekivao da će dostići nevjerovatnih 100 miliona i to što je Parlamentarna skupština zabranila ne igra veliku ulogu iako je to institucija na nivou BiH i očigledno bez jasno zapriječene sankcije nikakvi zaključci ni odluke neće biti ispoštovani - kaže Damjan Ožegović iz TI BiH.

Od početka se znalo da će zgrada Uprave za indirektno oporezivanje biti kupljena od "Grand Trade“, jer je građena po njihovim zatjevima i sve je unaprijed dogovoreno, kaže ekonomska analitičarka Svetlana Cenić.

- Ovdje sve funkcioniše po principu ucjena i interesa. I ovdje se 'ugradio' neko s druge strane entitetske granice tako da ne mogu reći da je njihova pobjeda već naš poraz i poraz svih onih u vlasti koji to dozvoljavaju - kaže Cenić.

Predstavnički dom Parlamenta Bosne i Hercegovine je na prijedlog Komisije za borbu protiv korupcije usvojio zaključak kojim se poziva Uprava za indirektno oporezivanje da odustane od kupovine zgrade "Grand Trade" u vlasništvu Mile Radišića. Novinara Capitala ne čudi što su ti zaključci ignorisani, već tužioci koji dopuštaju nezakonite radnje i dogovore političara.

- Najodgovornijim za sve što se dešava smatram pravosuđe prije svega tužioce, pa i sudije, jer posao političara je da muljaju, petljaju love u mutnom da izvuku pare iz džepova građana u svoje džepove - kaže Darko Momić, novinar "Capitala".

Sagovornici BHRT-a zaključuju da se sa mnogo manje miliona mogla kupiti zgrada u širem centru Banja Luke ili na periferiji.

Mnogo jeftinije bi bilo, zaključuju, i da je UIO sam finansirao izgradnju trajnog smještaja 650 zasposlenih i opreme.

# UIO BIH
# GRAND TRADE
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.