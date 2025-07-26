Prijevoznici traže povrat akciza za dizel: Najavljuju proteste i krivične prijave ako vlast ne reaguje

Konzorcijum "Logistika BiH", koji okuplja prijevoznike, zatražio je od Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine hitne izmjene zakona kako bi im se omogućio povrat akciza na dizel gorivo korišteno za međunarodni drumski prevoz. Ukoliko do toga ne dođe, najavljuju proteste, obustavu međunarodnog prevoza i informisanje institucija Evropske unije o "diskriminatorskim praksama u BiH".

U zahtjevu su naveli da prijevoznici iz BiH trenutno nemaju pravo na povrat akciza, dok konkurentske firme iz Evropske unije i regiona to pravo imaju. To, kako ističu, domaće prijevoznike stavlja u neravnopravan položaj i ugrožava održivost sektora koji zapošljava desetine hiljada ljudi.

Naglasili su i da su izvoznici usluga u drumskom transportu jedan od ključnih generatora deviznog priliva u BiH, kao i da je povrat akciza standardna praksa u EU te da se, uz jednostavnu digitalnu evidenciju, takav sistem može provesti i u našoj zemlji.

- Pozivamo sve parlamentarce da podrže ovu inicijativu u duhu ekonomskog patriotizma, pravde i očuvanja transportnog sektora - poručili su iz Konzorcijuma.

Potrebna hitna reakcija

Osim toga, Konzorcijum se obratio i ministru komunikacija i prometa u Vijeću ministara Edinu Forti, zahtijevajući hitnu reakciju na, kako su naveli, opstrukcije službenika tog ministarstva, kao i na nezakonite i neustavne odredbe Pravilnika o uslovima za izdavanje licence i kvalifikacijske kartice vozača.

Tvrde da je Forto potpisao pravilnik kojim se propisuju kriteriji strožiji od onih u direktivama EU, da isti ignoriše CEMT povelju kvaliteta i krši ustavni princip nadležnosti, jer propisuje obrazovne standarde koji su isključiva nadležnost entiteta i Brčko distrikta.

- Vjerujemo da imate snagu da prepoznate nepravilnosti i povučete akt ili ga uskladite, jer je u suprotnosti sa Ustavom BiH, zakonima o međunarodnom drumskom prevozu, o inspekcijama BiH i pravnom stečevinom EU - navodi se u saopćenju Konzorcijuma.

Dodali su i da službenici ministarstva "već 20 godina kroz netransparentne i neustavne mehanizme prelivaju stotine miliona maraka iz džepova prijevoznika prema odabranim pravnim subjektima – mimo budžeta, tržišnih pravila i javnog interesa".

Bez konkretnih odgovora

U razgovorima s Ministarstvom, kako kažu, umjesto konkretnih odgovora, dobijali su rečenicu: "formirane su radne grupe".

Konzorcijum podsjeća da su sa Fortom ranije usaglasili 15 tačaka, ali ne znaju u kojoj su fazi realizacije. Ističu da im ne trebaju radne grupe, već konkretni rezultati.

- Ukoliko ne dobijemo pravno obrazložene odgovore u zakonskom roku, bit ćemo primorani da podnesemo zahtjev za ocjenu ustavnosti Ustavnom sudu BiH, dokumentaciju dostavimo Tužilaštvu BiH zbog sumnje u zloupotrebu položaja i pogodovanje, te obavijestimo komisije u Parlamentarnoj skupštini BiH - poručili su iz Konzorcijuma.