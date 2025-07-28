GLOBALNA EKONOMIJA

Euro ojačao, tržišta u porastu nakon trgovinskog sporazuma SAD i EU

Investitori reagovali pozitivno na smanjenje trgovinskih tenzija i nove obaveze EU

Euro je dostigao najviši nivo u posljednjih nekoliko sedmica. Avaz / Canva

A. H. K.

28.7.2025

Globalna tržišta su zabilježila rast nakon što su Sjedinjene Države i Evropska unija postigle sporazum o 15% carinama, čime je izbjegnut trgovinski rat i osigurana stabilnost međunarodne trgovine, javlja Reuters. Indeksi S&P 500 i Nasdaq futures su ojačali, a euro je dostigao najviši nivo u posljednjih nekoliko sedmica.

Sporazum, kojim EU obavezuje kupovinu američke energije i vojne opreme, donio je dodatno povjerenje investitorima. Tržišta u Aziji i Evropi također bilježe pozitivne pomake. Investitori sada prate nadolazeće sastanke Federal Reserve i Bank of Japan, iako se ne očekuju neposredne promjene kamatnih stopa.

Kako prenosi Reuters, optimizam na tržištima mogao bi trajati sve dok sporazum osigurava stabilnost i predvidljivost trgovinske politike između Vašingtona i Brisela.

