Bitcoin skočio na 119.000 USD nakon trgovinskog dogovora SAD–EU

Bitcoin je danas porastao za približno 2%, dostigavši vrijednost od oko 119.000 USD, nakon što su Sjedinjene Države i Evropska unija postigle trgovinski sporazum kojim se uvode 15% carine na većinu evropskih proizvoda. Ovaj dogovor spriječio je eskalaciju mogućeg trgovinskog rata i unio optimizam na globalna tržišta, javlja Reuters.

Prema analitičarima, smirivanje trgovinskih napetosti smanjilo je potražnju za sigurnim utočištima poput zlata, dok se investitori sve više okreću digitalnoj imovini. Ether je takođe zabilježio rast od oko 3%, a tržište očekuje dodatnu stabilnost zahvaljujući dogovoru. Trgovinska platforma Polymarket sada procjenjuje 24% šanse da Bitcoin dostigne 125.000 USD prije kraja mjeseca, u odnosu na 18% prije potpisivanja sporazuma.

Kako prenosi Reuters, tržišni eksperti ističu da ovakav dogovor pojačava povjerenje u dugoročne investicije i doprinosi većoj institucionalnoj uključenosti u kripto sektor.