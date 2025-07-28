Precizirani kriteriji za klasifikaciju trgovina u FBiH: Važan korak ka regulisanju online prodaje

Federalni ministar trgovine Amir Hasičević donio je Pravilnik o kvalifikaciji prodavnica i drugih oblika maloprodaje, kojim se prvi put detaljnije pojašnjava internet trgovina, kao i drugi oblici prodaje koji su do sada postojali.

Ovim pravilnikom utvrđeni su oblici prodaje za specijalizovane prodavnice prehrambenih i neprehrambenih proizvoda, fabričke prodavnice, klasične prodavnice, minimarkete, supermarkete, hipermarkete, dragstore, diskontne prodavnice, benzinske pumpe i prodavnice na njima, plinske pumpe, butike, kioske, nespecijalizovane prodavnice pretežno neprehrambenih proizvoda, prodavnice upotrebljavane robe, tržnice na malo, prodaju na štandovima izvan tržnica, putem kioska, pokretne prodavnice, prodaju na daljinu, trgovinu ličnim nuđenjem, prodaju putem automata i rashladnih vitrina.

Kriteriji za kvalifikaciju

Svi ovi pojmovi su već zakonski definirani, dok su pravilnikom sada precizirani i detaljnije objašnjeni kako bi se izbjegle nesporazumi.

Kriteriji za kvalifikaciju obuhvataju mjesto prodaje, asortiman proizvoda, način prodaje, površinu prodajnog prostora, nivo usluga i cijene, dostupnost parkinga, mogućnost pružanja dodatnih usluga, specifičnosti razvoja trgovine u Federaciji BiH, potrošačke navike i prihvaćene nazive prodajnih objekata.

Među zanimljivim novinama je i definicija pokretne trgovine, koja se odnosi na maloprodaju bez stalnog prodajnog mjesta, obavljenu putem posebno opremljenog vozila, kolica koja se prevoze s mjesta na mjesto ili plovnog objekta, u skladu sa posebnim propisima. Tu se mogu prodavati prehrambeni proizvodi za svakodnevnu potrošnju.

Novi oblici

Prodaja na daljinu podrazumijeva trgovinu i pružanje usluga kupcima putem sredstava komunikacije između fizički udaljenih lica, odnosno internet prodaju. Asortiman može obuhvatiti prehrambene i neprehrambene proizvode i usluge.

Trgovina ličnim nuđenjem znači da trgovac lično pristupa kupcu i nudi mu robu ili usluge, čak i kada kupac nije tražio ponudu, u njegovom stanu, na radnom ili drugom mjestu, uz objašnjenje i prikaz upotrebe proizvoda, u skladu sa zakonima.

Prodaja putem automata odnosi se na prodaju različitih proizvoda i usluga putem aparata u koje se ubacuju novac, žetoni ili kartice. Kroz automate se mogu prodavati hrana, piće i drugi proizvodi u fabričkom pakovanju, ali nije dozvoljena prodaja alkoholnih pića, duhana i pornografskog sadržaja.

Prodaja putem rashladnih vitrina odnosi se na proizvode koji se mogu prodavati izvan poslovnih prostora, kao što su fabrički pakovani sladoled ili bezalkoholna pića.

Podsjetimo, prema ranijem zakonu, svi koji se bave internet prodajom moraju biti registrovani, ali od donošenja zakona u novembru do danas nije bilo novih registracija, što ukazuje na prisustvo sive ekonomije u tom segmentu.