Košarac: Hrvatska ima nefer odnos prema našim izvoznicima, ignorišu zastoje na granici

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac osvrnuo se na probleme s kojima se suočavaju prijevoznici iz Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji, posebno kritikovao odnos Hrvatske.

- Sve nadležne institucije moraju pružiti maksimalnu podršku domaćim prijevoznicima, koji se suočavaju s nizom problema, među kojima je najizraženiji diskriminatorni tretman kada je riječ o dozvoljenom boravku u EU. Naš zadatak je da zaštitimo sektor drumskog prevoza, koji je od izuzetnog značaja za privredni razvoj i Republike Srpske i Federacije BiH - izjavio je Košarac.

Uskraćivanje prava

Naglasio je da je krajnje vrijeme da se Ministarstvo komunikacija i transporta BiH, Ministarstvo vanjskih poslova BiH i diplomatsko-konzularna mreža ozbiljno, odgovorno i studiozno uhvate u koštac s ovim problemima.

- Evidentno je da su dosadašnje aktivnosti – ukoliko su uopće i postojale – bile nedovoljne i neadekvatne, te nisu dovele do poboljšanja stanja. Nedopustivo je da EU na najgrublji način krši Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, uskraćujući našim prijevoznicima osnovna prava – slobodu kretanja ljudi, roba, kapitala i usluga – dok naša ministarstva izostaju s reakcijama - poručio je Košarac.

Posebno se osvrnuo na rad Ministarstva vanjskih poslova BiH.

- Zabrinjavajući je pasivan i neučinkovit pristup Ministarstva vanjskih poslova BiH, diplomatsko-konzularne mreže, ali i Ministarstva komunikacija i transporta, koje do danas nije uspjelo obezbijediti regionalnu podršku i zajednički nastup prema EU s ciljem rješavanja problema bh. prevoznika. I ovom prilikom ponavljam svoju ličnu posvećenost rješavanju nagomilanih problema, kada god je riječ o nadležnostima Ministarstva kojim rukovodim. U tom smislu, danas sam zatražio od direktora Kancelarije za veterinarstvo BiH da mi u roku od tri dana dostavi informaciju o navodima da na graničnim prelazima, uključujući Gradišku, dolazi do višesatnih zastoja, posebno za kamione s lako kvarljivom i robom životinjskog porijekla“, izjavio je Košarac.

Odnos Hrvatske prema izvoznicima

Smatra da je važno utvrditi da li je za zastoje odgovorna nesavjesnost veterinarskih inspektora ili dinamika kontrola koju propisuje Uprava za indirektno oporezivanje BiH.

- Bez obzira na to, moj stav je jasan – obje institucije moraju biti partneri domaćim prevoznicima i učiniti sve da im olakšaju rad. Iskreno sam saveznik domaćih prijevoznika i pozivam ih da bez straha prijave eventualne zloupotrebe ili nesavjesno postupanje graničnih veterinarskih inspektora. Ako postoji ijedan takav slučaj, on mora biti adekvatno sankcionisan - rekao je Košarac.

Dodao je da praksa pokazuje kako Hrvatska ima nepravedan odnos prema izvoznicima iz BiH.

- Često ignorišu zastoje na graničnim prelazima, štiteći vlastite interese. Nedopustivo je da hrvatska strana ostaje ravnodušna prema problemima naših privrednika. To prijeti da postane otvoreno bilateralno pitanje između BiH i Hrvatske, slično kao što je slučaj sa spornim odlagalištem otpada na Trgovskoj gori - zaključio je Košarac.