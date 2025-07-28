Popularna platforma za kupovinu ne postupa u skladu s propisima Evropske unije

Kineski online maloprodajni gigant Temu krši zakone Evropske unije time što ne čini dovoljno da se uhvati u koštac s prodajom ilegalnih proizvoda na platformi za kupovinu, prema preliminarnim nalazima istrage koju je provela Evropska komisija.

- Dokazi su pokazali da postoji visok rizik da se potrošači u EU susretnu s ilegalnim proizvodima na platformi - navodi se u saopćenju za javnost objavljenom u ponedjeljak.

- Konkretno, analiza tajne kupovine koju je provela komisija otkrila je da će potrošači koji kupuju na Temu vrlo vjerovatno pronaći proizvode koji nisu u skladu s propisima među ponudom, poput igračaka za bebe i male elektronike - navodi se u saopćenju.

Kineska kompanija sada može odgovoriti na optužbe i riješiti probleme pokrenute u pregledu.

Ukoliko Temu ne otkloni zabrinutost, komisija može formalno proglasiti kršenje Zakona EU o digitalnim uslugama (DSA) i izreći kaznu do 6 posto globalnog godišnjeg prometa Temua.

Izvršno tijelo EU, međutim, naglasilo je da konačna odluka još nije donesena.