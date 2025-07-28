Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

TEMU

Popularna platforma za kupovinu ne postupa u skladu s propisima Evropske unije

Postupci kompanije pod lupom evropskih institucija zbog nepoštivanja pravne regulative

EU zakonodavstvo jasno definira granice, a Temu ih očito prelazi. Facebook

FENA

28.7.2025

Kineski online maloprodajni gigant Temu krši zakone Evropske unije time što ne čini dovoljno da se uhvati u koštac s prodajom ilegalnih proizvoda na platformi za kupovinu, prema preliminarnim nalazima istrage koju je provela Evropska komisija.

- Dokazi su pokazali da postoji visok rizik da se potrošači u EU susretnu s ilegalnim proizvodima na platformi - navodi se u saopćenju za javnost objavljenom u ponedjeljak.

- Konkretno, analiza tajne kupovine koju je provela komisija otkrila je da će potrošači koji kupuju na Temu vrlo vjerovatno pronaći proizvode koji nisu u skladu s propisima među ponudom, poput igračaka za bebe i male elektronike - navodi se u saopćenju.

Kineska kompanija sada može odgovoriti na optužbe i riješiti probleme pokrenute u pregledu.

Ukoliko Temu ne otkloni zabrinutost, komisija može formalno proglasiti kršenje Zakona EU o digitalnim uslugama (DSA) i izreći kaznu do 6 posto globalnog godišnjeg prometa Temua.

Izvršno tijelo EU, međutim, naglasilo je da konačna odluka još nije donesena.

# ZAKON
# EU
# TEMU
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.