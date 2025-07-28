Damir Novotny za "Avaz" govori kako bi se sporazum EU i SAD mogao odraziti na BiH: Evropska unija je lošije prošla

Iako svi detalji još nisu precizirani, okvir trgovinskog sporazuma između SAD i EU je dogovoren, kazao je za „Avaz“ ekonomski analitičar Damir Novotny. Iako su predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen iskazali zadovoljstvo i iako se, na prvi pogled, čini da bi obje strane trebale biti zadovoljne, Novotny kaže da to ipak nije tako.

- EU je u ovome sporazumu lošije prošla. Tu se mora reći da su carine na uvoz američkih roba u Evropu bile prilično visoke, a neke robe, zbog vancarinskih barijera, nisu se ni mogle uvoziti. Poput nekih hemikalija za zaštitu poljoprivrednih proizvoda, GMO proizvoda i sličnih, koji Evropi nisu prihvatljivi. S druge strane, carine na uvoz automobila iz Evrope u SAD, prije dolaska Trampa na čelo SAD u prvom mandatu, bile su 2,5 posto, a sada je to na 15 posto i čini se dosta visokim. Imamo još nekoliko carinskih stopa koje su izuzetno visoke i prohibitivne, na čelik i aluminij. Tu će se još nešto pregovarati, ali posebno zabrinjava obaveza koju je preuzela EU, da investira u SAD 600 milijardi eura – pojašnjava Novotny.

Dodaje da još nije riješeno pitanje izvoza lijekova na američko tržište, bez kojih SAD ne mogu, te pitanje digitalnih usluga koje evropskom tržištu pružaju američke kompanije, poput Googlea, Mete, Netflixa i sličnih. Sporazumom između SAD i EU indirektne posljedice bi izbjegle bh. kompanije koje izvoze na evropsko tržište.

- Za BiH je najvažnija njemačka auto industrija, jer u BiH postoji nekoliko velikih proizvođača dijelova koje bi destabilizacija mogla pogoditi. Ovime je eskalacija izbjegnuta. Ovih 15 posto carina vjerovatno neće smanjiti prodaju. Pad prodaje nekih marki evropskih vozila je počeo i prije ove eskalacije. To se odnosi prvenstveno na Volkswagen, a indirektno i na njegove dobavljače u BIH – ističe Novotny.

Hrvatski ekonomski stručnjak smatra da bi BIH, nakon uvođenja carina od 35 posto za proizvode iz naše zemlje, trebala inicirati razgovore.

- Vanjskotrgovinska politika, ako ona na razini BiH uopće postoji, morala bi biti aktivnija. Ja sam bio iznenađen s tom stopom od 35 posto za BIH, nisam razumio zašto je tako visoka stopa uvedena, jer američkoj ekonomiji ne prijeti nikakva opasnost od BiH. Vjerovatno se moglo postići nešto u aktivnijim pregovorima. Međutim, vidimo da ni Srbija nije uspjela. Očito je da vlada SAD-a nema u fokusu Zapadni Balkan – dodaje Damir Novotny.