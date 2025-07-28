Profesor Adis Maksić za "Avaz": Uz sporazum unutar NATO-a, ovo je drugi Trampov uspjeh

Nakon što je uspio u namjeri da države članice NATO-a pristanu da za odbranu izdvajaju 5 posto BDP-a, trgovinski sporazum sa EU, iako još u fazi detaljnog usaglašavanja, još jedan je uspjeh politike američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump), smatra profesor na Odsjeku za međunarodne odnose i evropske studije Univerziteta „Burch“ Adis Maksić.

Sve ostalo, a što je vezano za trgovinske odnose i tarife koje je uvodio, pa povlačio, odgađao ili smanjivao, izgledalo je nestabilno i neuvjerljivo.

- Ovo je prvi sporazum u kojem je, mislim, uspio da postigne nešto što njegovi prethodnici nisu. S tom politikom ucjenjivanja, prijetnji, štapova i mrkvi na autokratski način. Vidjet ćemo, jer uvijek ima posljedica koje se u ovom momentu ne mogu staviti na vagu. Toliko je tenzija napravio sa saveznicima da bi došlo do ovog sporazuma, a dugoročno to uvijek nosi neku štetu. Uz sporazum unutar NATO-a, ovo je objektivno drugi Trampov uspjeh, za razliku od nekih drugih stvari koje samo pokušava predstaviti kao uspjeh – kazao nam je Maksić.

S druge strane, on podsjeća na neuspjehe američkog predsjednika u vezi sa postizanjem mira u Ukrajini, dok u slučaju Gaze, gdje ubijanja i izgladnjivanja stanovništva predstavljaju poraz cijelog čovječanstva, naš sagovornik ne može pronaći prave riječi.

- Ovdje se pokazalo da Evropa nije homogen akter, što Tramp uspjeva da iskoristi na određen način. EU nije jaka meta za ono što pokušava da radi, jer unutar Evrope imamo politike koje su bliske Trampovoj. Da bi Evropa uspjela da zauzme neki stav ona mora da napravi harmonizaciju različitih stavova, a neki od njih su toliko protrampovski da Tramp ima karte kakve nema u drugim zemljama. To je dovelo do tih ustupaka – ističe Maksić.