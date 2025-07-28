Plenković pozdravio trgovinski dogovor EU i SAD

Premijer Hrvatske Andrej Plenković pozdravio je danas trgovinski dogovor Evropske unije i Sjedinjenih Država, poručivši da su stabilnost i predvidivost u transatlantskoj trgovini važni za evropske i hrvatske ekonomiste.

- Pozdravljamo postizanje trgovinskog dogovora kojim je izbjegnuta dalja eskalacija trgovinskih napetosti između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Stabilnost i predvidivost u transatlantskoj trgovini važni su za evropske i hrvatske ekonomiste, a posebno za sektore integrirane u globalne dobavne lance - napisao je Plenković na X-u danas nakon što su Sjedinjene Države i Europska unija u nedjelju dogovorile okvirni trgovinski sporazum, prenosi Hina.

Ranije prijetnje

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen (von der Leyen) opisala je trgovinski sporazum "najboljim što smo mogli dobiti" i rekla da ga ne treba podcjenjivati s obzirom na ranije prijetnje carinama od 30 posto.

- Osnovna carinska stopa od 15 posto na robu iz EU-a uvezenu u Sjedinjene Države primjenjivat će se na većinu roba, među kojima su automobili, poluvodiči i farmaceutski proizvodi - rekla je fon der Lajen.

Evropske vlade i kompanije reagovale su danas s mješavinom olakšanja i zabrinutosti na okvirni trgovinski sporazum sklopljen s američkim predsjednikom Donaldom Trampom (Trumpom), uz ocjenu da se tim neuravnoteženim sporazumom izbjegao dublji trgovinski rat.

Čvršći stav

Italijanska premijerka Đorđa Meloni (Giorgia) rekla je u nedjelju navečer da je "pozitivno" što je postignut trgovinski sporazum, ali dodala je da treba razmotriti njegove pojedinosti, dok je Francuska pozvala Evropu u ponedjeljak da zauzme čvršći stav tokom predstojećih pregovora o njegovoj provedbi.

Trgovina između dvoje saveznika predstavlja trećinu svjetske trgovine.

Brojni detalji sporazuma još su uvijek nepoznati.