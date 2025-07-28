Obećanje o ulaganju 600 milijardi dolara: Evropska unija priznala da ne može garantovati investicije u Americi

Nakon što je dato obećanje na trgovinskim pregovorima u Škotskoj, samo par sati poslije, Evropska unija je priznala kako nema ovlaštenja da ispuni obećanje o ulaganju 600 milijardi dolara u američku ekonomiju.

Dva zvaničnika EU za Politico su potvrdila da je razlog tome što bi sav novac dolazio isključivo iz privatnih investicija, nad kojima Brisel nema nikakvu kontrolu.

Dio dogovora

Jučer je predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen (von der Leyen) postigla dogovor s predsjednikom SAD Donaldom Trampom (Trumpom) kako bi se izbjegao potpuni trgovinski rat između EU i Amerike.

Dio dogovora bilo je i obećanje o dodatnih 600 milijardi dolara ulaganja iz EU u SAD tokom narednih godina. Međutim, u ponedjeljak su dva visoka zvaničnika Evropske komisije pojasnila da će taj novac dolaziti isključivo iz privatnih evropskih kompanija, bez ikakvog javnog ulaganja.

- To nije nešto što EU kao javna vlast može garantirati. To je zasnovano na namjerama privatnih kompanija - rekao je jedan od visokih zvaničnika EK.

Evropska komisija nije najavila nikakve podsticaje kako bi osigurala da privatni sektor ispuni cilj od 600 milijardi dolara, niti je navela precizan vremenski okvir za to ulaganje.

Prijetnja uvođenjem carina

Ipak, prvi zvaničnik je rekao da je brojka od 600 milijardi "zasnovana na detaljnim razgovorima s različitim poslovnim udruženjima i kompanijama kako bi se saznale njihove investicijske namjere."

Tramp je ranije zaprijetio uvođenjem carina od 30 posto na većinu uvoza iz EU od 1. avgusta, ali je nakon nedjeljnih pregovora tu brojku smanjio na 15 posto.

Obećanje EU o 600 milijardi odigralo je ključnu ulogu u postizanju ovog dogovora, ali je odmah izazvalo kritike da bi ulaganja te veličine mogla ići nauštrb investicija unutar same Evrope.

Privatne kompanije

Komisija je naglasila da bi taj iznos dolazio od privatnih kompanija, a ne od evropskih poreskih obveznika, što je u kontrastu s japanskim obećanjem da će mobilizirati 550 milijardi dolara iz javnih i privatnih izvora za ulaganja u SAD kao dio nedavno dogovorenog trgovinskog sporazuma.

Međutim, ideja da se može računati na privatni sektor da osigura tu razinu ulaganja naišla je na skepticizam.

- Ovaj dio dogovora je uglavnom performativan. EU nije Kina, zar ne? Dakle, niko ne može narediti privatnim kompanijama koliko da ulažu u SAD - rekao je Nils Redeker iz think tanka Jacques Delors Centre za Politico.

Zvaničnici EU naveli su da će procijenjenih 600 milijardi dolara predstavljati dodatak na trenutno postojeća privatna ulaganja iz EU u SAD u vrijednosti od 2,8 biliona dolara, koja osiguravaju blizu 3,4 miliona radnih mjesta.