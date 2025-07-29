RAST CIJENA

Rusija zabranila izvoz benzina do 31. avgusta

Vlada tvrdi da je odluka donesena radi održavanja stabilne situacije na domaćem tržištu goriva

Rusija je jedan od najvećih svjetskih izvoznika energenata. Screenshot

Anadolija

29.7.2025

Rusija je u ponedjeljak saopćila da je privremeno zabranila izvoz benzina do 31. avgusta, javlja Anadolija

- Odluka je donesena radi održavanja stabilne situacije na domaćem tržištu goriva tokom perioda velike sezonske potražnje i poljoprivrednih radova - navodi se u saopćenju vlade.

Ranije ovog mjeseca, zamjenik premijera Aleksandar Novak održao je sastanak s predstavnicima industrije u vezi s rastućim cijenama goriva i naredio im da preduzmu potrebne mjere za rješavanje ovog problema.

Rusija periodično doživljava porast cijena benzina zbog napada dronovima na rafinerije nafte i povećane potražnje, posebno u poljoprivrednom sektoru.

Rusija, jedan od najvećih svjetskih izvoznika energenata, godišnje proizvodi više od 40 miliona tona benzina.

# BENZIN
# ALEKSANDAR NOVAK
# RUSIJA
