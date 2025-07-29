Rusija zabranila izvoz benzina do 31. avgusta

Rusija je u ponedjeljak saopćila da je privremeno zabranila izvoz benzina do 31. avgusta, javlja Anadolija

- Odluka je donesena radi održavanja stabilne situacije na domaćem tržištu goriva tokom perioda velike sezonske potražnje i poljoprivrednih radova - navodi se u saopćenju vlade.

Ranije ovog mjeseca, zamjenik premijera Aleksandar Novak održao je sastanak s predstavnicima industrije u vezi s rastućim cijenama goriva i naredio im da preduzmu potrebne mjere za rješavanje ovog problema.

Rusija periodično doživljava porast cijena benzina zbog napada dronovima na rafinerije nafte i povećane potražnje, posebno u poljoprivrednom sektoru.

Rusija, jedan od najvećih svjetskih izvoznika energenata, godišnje proizvodi više od 40 miliona tona benzina.