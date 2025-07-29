ASA Bolnica Sarajevo sada pruža i usluge tercijarne zdravstvene zaštite

ASA Bolnica Sarajevo dobila je dozvolu za pružanje usluga iz oblasti tercijarne zdravstvene zaštite, omogućavajući pacijentima pristup najvišem nivou medicinske njege u Bosni i Hercegovini.



Uvodjenjem tercijarne zdravstvene zaštite, ASA Bolnica je postala jedna od rijetkih privatnih zdravstvenih ustanova u BiH koja je zvanično ovlaštena za pružanje najkompleksnijih specijalističkih usluga, uključujući složene dijagnostičke i terapijske procedure iz oblasti Kardiologije i interventne kardiologije, Vaskularne hirurgije i angiologije, Ortopedije s traumatologijom te usluge Biomedicinski potpomognute oplodnje (BMPO / IVF), koje su do sada bile dostupne gotovo isključivo u javnim kliničkim centrima. „Nakon 18 mjeseci predanog rada, s ponosom možemo istaknuti da smo dobili sve neophodne dozvole za pružanje usluga iz oblasti tercijarne zdravstvene zaštite. Ovo postignuće rezultat je izuzetne posvećenosti tima ASA Medical zdravstvene grupacije, stručnosti, profesionalne etike i naše stalne težnje ka izvrsnosti. Naš glavni cilj ostaje nepromijenjen: izgraditi sveobuhvatan sistem koji povezuje primarnu, sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu, osiguravajući pacijentima kontinuitet njege, dostupnost stručnjaka i liječenje po najvišim medicinskim standardima uz podršku Univerzitetske bolnice u Beču (AKH), jedne od najuglednijih medicinskih institucija u Evropi i Internacionalnog Medicinskog Univerziteta Beč (Medical Univesity Vienna International) kao kliničkog upravitelja,“ naglašava prof. dr. Rasim Jusufović, predsjednik Uprave ASA Bolnice.

ASA Medical zdravstvena grupacija danas objedinjuje ASA Bolnicu kao centralnu ustanovu tercijarnog nivoa, te mrežu Eurofarm zdravstvenih ustanova, uključujući osam specijalističkih poliklinika i tri centralne laboratorije na ključnim lokacijama širom Bosne i Hercegovine, kao i nove zdravstvene ustanove u zemljama okruženja. U okviru ove grupacije djeluje i ASA Institut, vodeći privatni centar za istraživanje, razvoj i inovacije u medicinskom sektoru. Ova integracija predstavlja korak dalje u regionalnoj ekspanziji i uspostavljanju najvećeg privatnog zdravstvenog sistema u BiH i zemljama regije. Zahvaljujući potpisanom Ugovoru sa Zavodom zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH (Federalni fond), pacijentima je uz saglasnost, omogućeno liječenje putem sredstava Federalnog fonda solidarnosti, čime je dodatno povećana dostupnost vrhunske medicinske usluge u ASA Bolnici.

