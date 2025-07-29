Draško Aćimović za "Avaz": BiH je potrebno ekonomsko otrežnjenje

Nakon što su zemlje EU pristale da izdatke za odbranu povećaju na 5 posto BDP-a, trgovinski sporazum s SAD-om predstavlja ogroman ekonomski udar na EU, smatra ekonomista i bivši bh. diplomata Draško Aćimović. On ukazuje na dio sporazuma po kojem će EU investirati 600 milijardi dolara u SAD, te kupiti energiju i vojnu opremu iz SAD u vrijednosti od 750 milijardi dolara.

- Od tih 750 milijardi najveći dio ide na kupovinu gasa iz škriljaca, koji je daleko skuplji od gasa kojeg je Evropa kupovala od Rusije i Azerbejdžana. S ovim, EU ekonomski dolazi u jako tešku situaciju – kaže Aćimović.

Pojedine zemlje se protive ovakvom sadržaju, a mađarski predsjednik Viktor Orban je po objavljivanju rezultata pregovora izjavio da je “Donald Trump pojeo Urusulu von der Leyen za doručak”. Aćimović očekuje podjele unutar EU po ovom pitanju, jer su Mađarska i Slovačka već otvoreno na strani Rusije.

- Ono što vidimo kroz ovaj trgovinski rat, ali i druga dešavanja u svijetu, je da je u toku borba za dominaciju planetom između projekata EU, BRICS i AUKUS (Australia, United Kingdom, United States). AUKUS je bezbjednosno – ekonomska organizacija SAD, Velike Britanije i Australije, koja je manje poznata javnosti. Sada je veliko pitanje ko će se prikloniti kojem bloku i šta će se dešavati s EU. Ovo je prelomni momenat za EU – ističe Aćimović.

Komentirajući poziciju BiH u svijetu koji je “na raskrsnici”, on smatra da je u ovom momentu potrebno otrježnjenje, jer će spas bh. ekonomije ovisiti od bolje saradnje unutar BiH.