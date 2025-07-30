Evropska unija je mogla da izbjegne težak sporazum sa Sjedinjenim Državama da je stabilno dobijala gas, naprimjer iz Rusije, ocijenila je predstavnica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova.

- Da su stabilno dobijali ruski gas ili neki još... Zašto bi morali da se bave svim ovim čime se sada bave – višestrukim povećanjem troškova svojih građana, uništavanjem sopstvene proizvodnje, vraćanjem više decenija unazad - rekla je Zaharova za radio Sputnjik.

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen (Von der Leyen) i aktuelni predsjednik Bijele kuće Donald Tramp (Trump) su se 27. jula složili da će Sjedinjene Države od 1. avgusta uvesti carine od 15 posto na oko 75 posto evropskog izvoza, umjesto 30 posto na sav izvoz koliko je Tramp prijetio da će uvesti.

Sa druge strane, Evropska komisija je obećala da će potpuno zabraniti sve vrste uvoza ruskih energetskih resursa i kupiti američku naftu, gas, nuklearnu opremu i gorivo u vrijednosti od 750 milijardi dolara, kao i da će investirati 600 milijardi dolara u američku digitalnu industriju.