Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PORUKA IZ RUSIJE

Zaharova: EU je mogla da izbjegne težak sporazum sa SAD da je stabilno dobijala ruski gas

Zašto bi morali da se bave svim ovim čime se sada bave, poručila je Zaharova

Marija Zaharova. AP

A. O.

30.7.2025

Evropska unija je mogla da izbjegne težak sporazum sa Sjedinjenim Državama da je stabilno dobijala gas, naprimjer iz Rusije, ocijenila je predstavnica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova.

- Da su stabilno dobijali ruski gas ili neki još... Zašto bi morali da se bave svim ovim čime se sada bave – višestrukim povećanjem troškova svojih građana, uništavanjem sopstvene proizvodnje, vraćanjem više decenija unazad - rekla je Zaharova za radio Sputnjik.

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen (Von der Leyen) i aktuelni predsjednik Bijele kuće Donald Tramp (Trump) su se 27. jula složili da će Sjedinjene Države od 1. avgusta uvesti carine od 15 posto na oko 75 posto evropskog izvoza, umjesto 30 posto na sav izvoz koliko je Tramp prijetio da će uvesti.

Sa druge strane, Evropska komisija je obećala da će potpuno zabraniti sve vrste uvoza ruskih energetskih resursa i kupiti američku naftu, gas, nuklearnu opremu i gorivo u vrijednosti od 750 milijardi dolara, kao i da će investirati 600 milijardi dolara u američku digitalnu industriju.

# MARIJA ZAHAROVA
# SAD
# TRGOVINSKI SPORAZUM
# EU
# RUSIJA
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.