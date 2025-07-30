Automobile iz uvoza za pola godine platili smo 585,7 miliona KM: Bosanac iskeširao za Porschea 436.833 marke!

U prvih šest mjeseci ove godine u BiH je uvezeno 46.499 vozila, među kojima je 5.118 novih, a čak 41.381 polovni automobil. Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH, za automobile iz uvoza do kraja juna izdvojili smo 585.790.138 KM, dok je u istom periodu u državnu kasu uplaćeno 133.282.039 KM uvoznih dažbina.

“Nedostižna vozila”

Pažnju javnosti, posebno ljubitelja četverotočkaša, najviše zaokuplja lista TOP 10 najskupljih, koju u prvom polugodištu predvodi Porsche-911 GT3 RS vrijedan 436.833 KM. Njegov vlasnik je na ime carina platio 74.285 KM. Slijedi još jedan Porsche-911 GT3 RS kupljen za 434.168 KM, dok su dažbine iznosile 150.005 KM. BMW 740d xDrive Limousine, plaćen 418.625 KM, s dodatnih 107.920 KM državi. U BiH su stigli i BMW X7 M60i xDrive za 396.524 KM I 137.018 KM dodatnih obaveza, te BMW X7 xDrive 40d za kojeg je izdvojeno 396.329 KM, plus 136.951 KM na ime obaveza prema državi.

Mercedes-Benz G-Klasa AMG G63 kupljen je za 392.669 KM, uz 66.769 KM na ime carina, dok su dva Porschea-911 Turbo plaćena 381.638, odnosno 379.026 KM, a u kasu UIO su donijela 64.902, odnosno 130.953 KM. Posljednji na listi, za naše uvjete nedostižnih vozila, jesu Mercedes AMG SL63 s cijenom 367.761 KM i uvoznim obavezama od 62.534 KM, te još jedan Porsche-911 GT3 RS vrijedan 355.042 KM uz dodatnih 60.380 KM plaćenih dažbina.

Ukupna vrijednost

U istom periodu, za uvoz 100 električnih vozila izdvojeno je 4.916.485, dok je UIO BiH inkasirala 883.335. Najskuplji među električnim vozilima, koje možemo sresti na bh. cestama su Lucid Air Grand Touring od 220.469 KM, te čak četiri Posrche-Taycana 4S, koji su plaćeni 190.024, 177.876, 166.043 i 139.106 KM. Uvezli smo i 1.600 hibridnih vozila, među kojima 844 nova, a njihova ukupna vrijednost je 93.755.609 KM.

U istom periodu, za uvoz 100 električnih vozila izdvojeno je 4.916.485 KM.