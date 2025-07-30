BiH čuva zlato u Londonu: Ne želi ga vratiti kući, iako to svi drugi rade

Bosna i Hercegovina, za razliku od većine evropskih i regionalnih država, i dalje ne planira vratiti svoje monetarno zlato u zemlju. Trenutno se 3,5 tone zlata, vrijednog oko 600 miliona maraka, nalazi u trezorima Centralne banke Engleske, a Centralna banka BiH nema namjeru da ga izmjesti.

Lakša prodaja

I dok Srbija, Rumunija, Njemačka i druge države intenzivno povlače zlato u svoje trezore kao odgovor na globalnu finansijsku i geopolitičku nestabilnost, BiH i dalje smatra da je sigurnije zlato držati van granica. U obrazloženju navode da je takva lokacija "strateško opredjeljenje" jer omogućava lakšu prodaju i konverziju.

– Zlato koje se nalazi u Londonu je lako utrživo. Premještanjem u BiH, izgubilo bi na likvidnosti, poručuju iz Centralne banke BiH.

Taoc globalne politike

Međutim, stručnjaci upozoravaju da se zlato u inostranstvu može pretvoriti u taoca globalne politike, kao što je pokazao primjer Venecuele kojoj je 2019. godine odbijen zahtjev da povrati 1,2 milijarde dolara u zlatu iz Londona. Ekonomski analitičar Saša Stevanović upozorava da zlato više nije samo ekonomsko pitanje.

– Povratak zlata je pitanje suvereniteta. Zemlje širom svijeta shvatile su da fizičko vlasništvo nad zlatom znači sigurnost u nesigurnim vremenima. BiH je među rijetkima koje i dalje ignorišu tu poruku, rekao je Stevanović za "Nezavisne".

Najuniverzalniji oblik sigurnosti

Dodatni apsurd je i činjenica da je BiH jedina zemlja u Evropi koja oporezuje investiciono zlato PDV-om, čime dodatno obeshrabruje građane da ulažu u najuniverzalniji oblik sigurnosti.

- Vrijeme je da počnemo razgovarati o monetarnoj nezavisnosti, suverenitetu i zaštiti naših rezervi u nesigurnim vremenima - poručuje Stevanović.

Dok svi vraćaju zlato – BiH ga i dalje drži tamo gdje ga, možda jednog dana, neće moći ni dotaknuti.



