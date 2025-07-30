Inflacija ne posustaje, situacija sve nepovoljnija: Nema naznaka za povećanje plaća, niti za smanjenje troškova života

Građanima BiH je sve teže podmiriti osnovne životne potrebe. Da cijene samo rastu, potvrđuje i statistika.
Prema posljednjim podacima Agencije za statistiku BiH, cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u BiH, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u junu ove godine u odnosu na prethodni mjesec u prosjeku su porasle za 0,3 posto, dok je na godišnjem nivou u junu u prosjeku zabilježen rast cijena od 4,6 posto.
Međutim, na godišnjem nivou u junu, prosječan rast cijena hrane i bezalkoholnih napitaka iznosio je 10,8 posto.
U istom mjesecu, sindikalna potrošačka korpa u Federaciji BiH iznosila je 3.180 KM, a taj izračun se temelji na prosječnoj plaći od 1.545 KM i minimalnim životnim troškovima četveročlane porodice s dvoje djece školskog uzrasta.
Tako prosječna plaća ne pokriva ni polovinu minimalnih troškova života jedne porodice, a teškom ekonomskom situacijom posebno su pogođeni penzioneri i druge ranjive grupe stanovništva.
Prema podacima portala Numbeo, najveće svjetske baze podataka o troškovima i kvaliteti života, stanovanju i drugim relevantnim parametrima, mjesečni troškovi četveročlane porodice u BiH iznose gotovo 3.900 KM – i to bez stanarine.
Da u dogledno vrijeme ne postoje gotovo nikakve naznake značajnijeg povećanja plaća, kao ni smanjenja troškova života, mišljenja je profesor Nikola Papac s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Aktuelni ekonomski pokazatelji su, govori, zabrinjavajući i ne ulijevaju optimizam.
Naglašava da je više razloga za ovo stanje, a prvi i najvažniji je taj što smo u posljednje četiri, pet godina imali visoke inflatorne procese.
– Cijene su dosegle jedan nivo s kojeg se ne smanjuju i, zaista, mala je vjerovatnoća da će bilo koji od trgovačkih lanaca, distributera i slično smanjiti razinu cijena koju su dosegnuli. I to je najveći problem, jer je naša polazna osnova sa promjenom cijena jako visoka. Znači, nije se dogodio pad cijena nakon velikih inflacija, nego su cijene ostale na istom nivou – iznosi prof. Papac.
Nadalje, kaže, trenutno, u ljetnoj sezoni imamo blagi porast potražnje uzrokovan našom dijasporom i dijelom turizmom.
– Činjenica je da naši veletrgovci i distributeri brane visoke razine cijena i koriste priliku visoke potražnje da ostvare dodatne ekstraprofite i pomalo podgrijavaju tu inflaciju. Naravno, zadnji faktor jeste globalna politička i društvena kriza koja pogađa i našu zemlju, i jednostavno ta kriza uvijek ide pod ruku s nekakvim povećanim oprezom i povećanom cijenom određenih proizvoda i usluga, što se počelo prelijevati na cijelu regiju – zaključuje prof. Papac.