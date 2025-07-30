Inflacija ne posustaje, situacija sve nepovoljnija: Nema naznaka za povećanje plaća, niti za smanjenje troškova života

Građanima BiH je sve teže podmiriti osnovne životne potrebe. Da cijene samo rastu, potvrđuje i statistika.

Prema posljednjim podacima Agencije za statistiku BiH, cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u BiH, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u junu ove godine u odnosu na prethodni mjesec u prosjeku su porasle za 0,3 posto, dok je na godišnjem nivou u junu u prosjeku zabilježen rast cijena od 4,6 posto.

Međutim, na godišnjem nivou u junu, prosječan rast cijena hrane i bezalkoholnih napitaka iznosio je 10,8 posto.

U istom mjesecu, sindikalna potrošačka korpa u Federaciji BiH iznosila je 3.180 KM, a taj izračun se temelji na prosječnoj plaći od 1.545 KM i minimalnim životnim troškovima četveročlane porodice s dvoje djece školskog uzrasta.

Tako prosječna plaća ne pokriva ni polovinu minimalnih troškova života jedne porodice, a teškom ekonomskom situacijom posebno su pogođeni penzioneri i druge ranjive grupe stanovništva.