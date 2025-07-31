Renault bilježi neto gubitak od 11,2 milijarde eura u prvoj polovini 2025.

Francuski proizvođač automobila Renault u četvrtak je prijavio neto gubitak od 11,185 milijardi eura (12,81 milijardi dolara) za prvu polovinu godine, u poređenju sa neto prihodom od 1,293 milijarde eura u istom periodu prošle godine.

Renault je saopštio da je na polugodišnji rezultat uticao jednokratni gubitak od 9,315 milijardi eura na njihovom udjelu u Nissanu.

Neto dobit

Kompanija je također saopštila da je Nissan negativno doprinio zaradi u prvoj polovini godine sa 2,331 milijardu eura.

Isključujući uticaj Nissana, Renault je objavio neto dobit od 461 milion eura, što je manje od 1,469 milijardi eura prije godinu dana.

Porastao prihod

Operativni gubitak iznosio je 8,404 milijarde eura u poređenju sa operativnom dobiti od 1,898 milijardi eura u prvih šest mjeseci 2024. godine.

Prihod za taj period porastao je za 2,5 posto na 26,64 milijarde eura sa 26,958 milijardi eura u prethodnoj godini, saopštio je proizvođač automobila.