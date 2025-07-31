Šok u Mercedesu: Dramatičan pad dobiti i najava otkaza do 2027. godine

Njemački proizvođač automobila Mercedes-Benz, jedan od simbola industrijske snage i tehnološke izvrsnosti, suočava se sa ozbiljnom krizom.

Prema posljednjim finansijskim izvještajima, neto dobit kompanije u prvoj polovini 2025. godine pala je za čak 55,8 posto, sa oko 6,1 milijardu eura na skromnih 2,7 milijardi eura.

Veliki pritisak

Ovaj nagli pad direktno je povezan sa uvoznim carinama, smanjenjem prodaje i povećanim troškovima restrukturiranja, koji zajedno stavljaju veliki pritisak na poslovanje čuvenog proizvođača.

Ukupni prihod u istom periodu zabilježio je pad od 8,6 posto, sa 72,6 milijardi eura na 66,4 milijarde eura, dok je operativna dobit (EBIT) skoro prepolovljena, sa 7,9 milijardi na 3,6 milijardi eura.

Prihod znatno niži

Kompanija sada očekuje da će prihod za cijelu 2025. godinu biti znatno niži u odnosu na prethodnu godinu, a operativna profitna marža u segmentu ličnih vozila pala je sa 8,1 na između 4 i 6 posto.

Posebno su izraženi problemi na kineskom tržištu, gdje je Mercedes već u 2024. godini zabilježio pad neto dobiti od 28 posto, na 10,4 milijarde eura. Pad prihoda u toj godini iznosio je 4,5 posto, a EBIT je smanjen za gotovo trećinu, na 13,6 milijardi eura.

Kako bi izašao iz ove turbulentne faze, Mercedes-Benz je u februaru pokrenuo obimni plan štednje i restrukturiranja. Cilj je do 2027. godine smanjenje troškova proizvodnje za 10 posto, optimizacija materijalnih troškova i dodatno rezanje fiksnih troškova za još 10 posto.

Otpremnine za zaposlene

U sklopu dogovora sa sindikatom, planirane su i otpremnine za zaposlene u neproizvodnim sektorima, što direktno znači i otkaze. Ove mjere jasno ukazuju na to da će Mercedes u narednim godinama znatno smanjivati broj zaposlenih kako bi povratio profitabilnost i stabilnost.

Stručnjaci upozoravaju da se pred automobilskom industrijom nalaze teški izazovi, naročito zbog globalnih ekonomskih turbulencija, trgovinskih tenzija i promjena na tržištu koje zahtijevaju brze i efikasne prilagodbe.

Mercedes-Benz, nekada nezaustavljivi simbol moći i luksuza, sada mora da pronađe nove puteve ka oporavku, dok zaposleni u kompaniji sa strahom iščekuju šta donose naredni mjeseci.